Podemos prepara el terreno para reventar Sumar: los 5 diputados ‘morados’ quieren formar grupo propio

Suenan tambores de guerra en Sumar. Los cinco diputados de Podemos no se lo pondrán fácil a Yolanda Díaz. Diversas voces cercanas al partido morado plantean la posibilidad de desligarse de la actual vicepresidenta segunda en funciones con un grupo parlamentario propio en el Congreso. «Podemos salvaría su imagen si hiciera un grupo parlamentario confederal con ERC y Bildu», piden desde el entorno de la formación que fundó Pablo Iglesias.

Como telón de fondo está el acuerdo firmado entre Ione Belarra y Yolanda Díaz en junio. En plena batalla por el veto a Irene Montero en los puestos de salida de las listas, Sumar ató en el acuerdo de coalición que Podemos se quedaría sin el dinero que el Congreso reparte en el caso de formar grupo propio.

«Sí, firmaron que no podían constituir grupo parlamentario distinto a Trepar [apelativo peyorativo con que denominan a Sumar]… Pero vamos, que se lo pueden pasar por donde se lo pasan todo Yoli y Erre-Judas», afirman estas fuentes.

El propio Iglesias ya ha dejado caer públicamente que otros sectores de Sumar pondrán exigencias duras a Díaz sobre la mesa. Compromís ya se salió de Unidas Podemos y formó grupo parlamentario propio en el pasado. Apunta que los diputados de Comuns, Compromís, Chunta Aragonesista y Més por Mallorca también exigirán a Díaz concesiones en materia de «financiación». Podemos podría ir un paso más allá. Además, las elecciones europeas de junio de 2024, en menos de un año, se acercan y la intención inicial es recuperar la marca de Podemos como partido independiente al margen de la coalición de Sumar.

Podemos, incómodo en Sumar

El sentir general de la guerrilla de Podemos es muy claro. Nunca estuvieron cómodos en Sumar y ahora quieren que la dirección morada rompa. «Podemos debe fortalecerse a través de su grupo parlamentario de cinco diputados y desligarse de Lady Ego [Yolanda Díaz] para siempre», expresa una de las cuentas que se caracterizan por impulsar las tesis de Iglesias mediante una nebulosa de perfiles digitales anónimos. Podemos ha salvado los muebles y ha colocado en la Cámara baja a Ione Belarra (diputada por Madrid), Lilith Verstrynge (Cataluña), Javier Sánchez Serna (Murcia), Noemí Santana (Canarias) y Martina Velarde (Andalucía). Sumar ya sabe que son elementos volátiles y difíciles de controlar. Son «yihadistas» capaces de todo, apunta un analista próximo a Díaz.

«Podemos debería formar grupo parlamentario y convocar un congreso de refundación para resolver metidas de gamba de la dirección y reconocer que Podemos ya es la confluencia. No hay que perder más tiempo», apunta otra voz. La lectura que hacen desde estos sectores de la izquierda radical es que no se han cumplido las expectativas. «Dedicarse durante 2 años a crearse un ‘movimiento ciudadano’ a medida, que iba a trascender a los partidos, y obtener un resultado 19 escaños por debajo de las expectativas y 4 por debajo de lo existente que se ha querido aniquilar, no da para mucho discurso triunfalista», dice José Manuel de Pablos, militante de Podemos.

En la misma línea, Raúl Solís, colaborador de Iglesias en su canal de televisión, muestra que la herida de Vistalegre 2 sigue abierta. «Íñigo Errejón rompió un espacio político con 5 millones de votos y a 14 escaños del PSOE porque, según él, no tenía ambición por ganar. Hoy todos ellos celebran como un éxito espectacular 3 millones de votos y estar a 89 escaños del PSOE», afea.

Fiesta en la sede electoral de Sumar.

«Yo aún no he logrado entender qué es lo que se celebraba el domingo en Sumar: lograr menos votos que Unidas Podemos en 2019 (3.014.006 votos frente a los 3.119.364 votos), lograr menos votos que Vox y no ser la tercera fuerza en el Congreso, perder el Senado, ¿qué se celebra?», valora otro impulsor de Podemos.

En esta tesitura, se pide una consulta interna. «Habrá que votar –esa cosa desconocida para Yolanda Díaz–, si Podemos constituye grupo parlamentario y actúa autónomamente. Con Sumar es imposible, son ADN distintos», expresa otra fuente. «Podemos debe votar si formamos nuestro grupo parlamentario y somos lo que pide nuestra forma de ser. Con los pactos y la mucha humildad que requerirá la situación», agregan.

«Hemos visto que Yolanda y su chiringuito movimiento no ilusiona, ¿qué hacemos?», pregunta un internauta a lo que le responden: «Constituir grupo propio con los diputados de Podemos y hacer oposición de izquierdas de verdad al gobierno del PSOE y la izquierda cuqui y cómoda de Trepar, eso es lo que hacemos».

Por su parte, este lunes Belarra, en un mensaje enlatado enviado a los periodistas, ha afeado asegurando que «renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado». En su opinión, tras el 23J España «ganó tiempo, pero con esto no basta», porque PP y Vox no suman, pero no se consigue gobernar «con más fuerza».