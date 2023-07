Inda: «Vox tendría que optar por perfiles como Espinosa de los Monteros y no como Ortega Smith»

A pesar de la marea azul que se vivió en las pasadas elecciones municipales del 28M los resultados de las elecciones generales han cogido por sorpresa a muchos votantes. Lo que se esperaba como una clara victoria de los partidos de derechas, se ha visto truncada este domingo al no conseguir los resultados necesarios para formar Gobierno, sobre todo por el descalabro de los de Abascal. «Vox tendría que optar por perfiles como Espinosa de los Monteros y no como Ortega Smith», asegura Eduardo Inda.

Para el director de OKDIARIO en esta campaña se han cometido varios errores: «Lo que es evidente es que la campaña del miedo a Vox no funcionó en las elecciones municipales, pero sí ha funcionado en las nacionales», asegura. Pero además, el principal error, tanto de Vox como del Partido Popular, es no haberse desvinculado el uno del otro: «Lo que tenía que haber hecho el PP y Vox es cada uno a lo suyo, como ocurrió en Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso no existía Vox, en sus mítines no hablaba de Vox y lo que hizo fue subsumir y acaparar buena parte del mensaje y el electorado de Vox, y por eso tuvo mayoría absoluta».

Pero además de eso, para Inda hay otro error dentro del partido de Abascal y es que «debería optar por volver a perfiles más como Iván Espinosa de los Monteros y menos como gente como Ortega Smith» porque «no genera confianza». «Lo mejor para Vox es imitar lo que está haciendo Meloni en Italia. Toda Europa pensaba que era el ‘lobo’ y está haciendo una política razonablemente moderada», asegura.

Para Inda, el Partido Popular también «ha cometido un error tremendo» en esta campaña: «Estar constantemente diciendo que con el primer que va a pactar es con el PSOE, eso es un error de manual que hace que mucha gente de la derecha, que no les gusta Vox, se hayan quedado en casa o en la playa», afirma.