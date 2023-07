El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado a Pedro Sánchez sobre el espionaje a su teléfono. «¿Qué ha pasado con su móvil? ¿Qué información tienen de usted?», ha lanzado el dirigente popular al actual presidente del Gobierno en relación con el giro en la posición de España sobre Marruecos y el Sáhara.

«¿Quién redacto y envió esa carta a Marruecos? Usted que habla del móvil, ¿qué ha pasado con el Pegasus y su móvil? Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted, el caso sobre su móvil. ¿Qué política exterior hará usted si nadie sabe qué pasó con su móvil?», ha lamentado Feijóo. A esto Sánchez ha dicho: «Tal, el móvil, todas estas cosas… (balbucea) Cuando llegué al Gobierno había tres preocupaciones: el empleo, Cataluña y la corrupción».

«¿Qué ha acordado usted con Marruecos?», ha insistido Feijóo. «Si yo gobierno no habrá una política exterior sin consultar al líder de la oposición y al Congreso de los Diputados. No mentiré con la OTAN, no tendré ministros en contra de la OTAN, una parte de mi gobierno no querrá recortar en Defensa y flirtear con Putin», ha enumerado el popular en clara alusión a Podemos y Pablo Iglesias.

«No nos ha contado nada sobre Marruecos, sobre si este país le exigió el cese de la ministra de Exteriores [Arancha González Laya]. No puede decir qué le han robado del móvil. No es un presidente libre. No ha cesado ministros de Podemos porque no es un presidente libre», ha afeado el político gallego.

Sánchez, por el contrario, ha sentenciado: «Soy presidente libre, autónomo y, por supuesto, limpio». «Con Marruecos la misma posición que nuestros socios europeos: Francia, Alemania…», ha asegurado sin entrar en el fondo de la cuestión. Justo a continuación ha sacado los pactos del PP y Vox: «La presidenta de la Comisión Europea se reúne con todos los grupos parlamentarios menos con uno. Se reúne con todos los partidos menos con el de Santiago Abascal».