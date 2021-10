La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya ha declarado este lunes como investigada en el caso Ghali en el que ha explicado su participación en la acogida del líder del Polisario Brahim Ghali en España. Según ha podido saber OKDIARIO, la ex ministra se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no declarar y ha respondido sólo a las preguntas del juez, al Ministerio Fiscal y a su defensa la Abogacía del Estado.

El magistrado investiga si la llegada de Ghali a la Base Aérea de Zaragoza el 16 de abril de este año fue conforme a la legalidad. El líder polisario llegó a España en un avión medicalizado, acompañado por al menos otra persona, para que le trataran de la Covid severa que padecía. Ghali fue tratado en el hospital San Pedro de Logroño.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a la ex ministra tras escuchar en sede judicial a su ex jefe de gabinete Camilo Villarino. El diplomático reveló que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

El ex jefe de gabinete declaró que su entonces jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores confesó al juez que la decisión de dejar entrar en el país al líder del Frente Polisario no cree que «fuera de ella (Arancha González Laya) sólo por sí y ante sí, es decir, el Gobierno no es un reino de taifas».

La declaración de la ex ministra Laya ha coincidido en día con la de José María Muriel Palomino, en calidad de testigo, que en el momento del aterrizaje de Ghali en España era el secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, el próximo día 18 de octubre, el juez tiene previsto tomar declaración, en calidad de testigos, a Susana Crisóstomo, directora de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a María Isabel Valldecabres, que era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

El juez ha citado a Valldecabres porque el diplomático señaló que el día 15 de abril, tres días antes de la llegada del líder del Frente Polisario a Zaragoza, recibió una llamada de la directora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera y ex ministra de la Presidencia Carmen Calvo. Según el imputado, la mano derecha de Calvo le preguntó: «¿Se sabe algo del asunto de Ghali?». Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que Valldecabres no realizó esta llamada sin la orden directa de su jefa y, añaden, si Calvo se interesó por el tema es que «ya conocía el plan orquestado desde el Ministerio de Exteriores».

Por este motivo, el abogado Antonio Urdiales ha solicitado al instructor que también llame a declarar a Carmen Calvo. Sin embargo, el juez no tomará esta decisión hasta que no escuche el testimonio del resto de imputados y testigos.