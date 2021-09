El ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino ha declarado este lunes en calidad de investigado por la entrada sin controles del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España. En la declaración ante el juez Rafael Lasala, Villarino ha asegurado que la ministra conocía la identidad del enfermo que, procedente de Argelia, entró en España sin control de aduana. Según su versión, fue la ex ministra quien le llamó y le dijo que «se ha decidido admitir a Ghali en España». Además, ha dicho al juez que no cree que la ex ministra tomara esa decisión por ella misma.

Villarino fue el encargado de preparar la llegada a España de Ghali sin control «de aduanas o inmigración». Así se desprende tras analizar la cadena de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el que fuera mano derecha de González Laya y el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez. En estos mensajes el teniente general pregunta: «¿Queréis que se haga trámite de aduana y/o inmigración?». El diplomático responde tajante: «No».

Villarino tampoco informa en estos mensajes sobre la identidad de la persona que aterrizaría en la base militar de Zaragoza. Sólo indica al mando militar que disponía de pasaporte diplomático para evitar controles. «Salvo cambios, sólo deben desembarcar el paciente, con un Covid de grado avanzado, y el hijo que lo acompaña. El paciente viaja, según mi información, con pasaporte diplomático argelino y su hijo tiene algún tipo de permiso de residencia en España. En todo caso, esto no es problema y no es responsabilidad del Ejército del Aire. Quien lo tiene que saber ya lo sabe» (sic), señala Villarino.

El juez Lasala sospecha que el Ministerio de Exteriores utilizó al Ministerio de Defensa para que Brahim Ghali entrara en España sin control. Por ello, según fuentes consultadas, el ex número 2 de Laya ocultó presuntamente la identidad de líder del Polisario al mando militar. Todo ello, señalan las mismas fuentes, «contó con el beneplácito de Pedro Sánchez, fue el impulsor directo del plan».

Orquestado desde el Gobierno

El gabinete de González Laya fue el impulsor directo del plan para que se hospitalizara en Logroño a Brahim Ghali sin identificación en Aduanas o Inmigración. De hecho, ese gabinete fue el que preparó el dispositivo para eludir los controles en caso de surgir problemas en el tránsito. Pese a estos esfuerzos, Marruecos se enteró de su presencia en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes.

Ghali aterrizó en la base militar de Zaragoza tras volar en un avión medicalizado procedente de Argelia. Su siguiente escala fue el Hospital San Pedro de Logroño, pero allí ingresó ya con nombre falso para no ser identificado. El líder del Frente Polisario entró a través de una base militar, lo que, según Exteriores, permitiría la máxima discreción. Sin embargo, sus planes quedaron frustrados tras descubrirse que el líder del Frente Polisario se encontraba en España.