OKDIARIO publica en exclusiva la cadena de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el que fuera mano derecha de la ex ministra Arancha González Laya, el diplomático Camilo Villarino, y el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, el día que Brahim Ghali entró en España sin control «de Aduanas o Inmigración». Según se desprende del contenido de los mensajes, el mando militar desconocía que el pasajero era el líder del Frente Polisario. Por esta razón, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, sospecha –tras analizar los WhatsApp– que el Gobierno ocultó esta información clave al Ministerio de Defensa de Margarita Robles.

La conversación se inicia el día 18 de abril a las 12:39 horas. En el primer mensaje el ex número 2 de González Laya indica: «Mi General, soy Camilo Villarino, el Director de Gabinete de Exteriores. Mi contacto argelino me dice que me transmitirá los datos del avión y del vuelo «en breve». Espero que así sea. Se lo comunicaré tan pronto como los reciba» (sic).

Unas horas después Villarino le comunica los datos de la aeronave y le avisa de que aterrizará en España a las 19:00 horas. Entonces una ambulancia recogerá al supuesto enfermo de Covid-19. El teniente general se interesa por más información sobre la aeronave para que no «haya problemas de autorización por parte del control del tráfico aéreo civil».

El ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores no informa, en estos mensajes, sobre la identidad de la persona que aterrizará en la base militar de Zaragoza, sólo indica al mando militar que disponía de pasaporte diplomático para evitar controles. «Salvo cambios, sólo deben desembarcar el paciente, con un Covid de grado avanzado, y el hijo que lo acompaña. El paciente viaja, según mi información, con pasaporte diplomático argelino y su hijo tiene algún tipo de permiso de residencia en España. En todo caso, esto no es problema y no es responsabilidad del Ejército del Aire. Quien lo tiene que saber ya lo sabe» (sic), señala Villarino.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que el teniente general tampoco indaga demasiado sobre la identidad de dicha persona. «Los militares sólo acatan ordenes y nunca preguntan el porqué», afirman. Por esta razón, Francisco Javier Fernández Sánchez subrayó que sólo le interesaban los datos del avión.

Sin control de «aduanas o inmigración»

Los mensajes de WhatsApp corroboran que el ex jefe de gabinete de González Laya, tal y como adelantó OKDIARIO, fue el encargado de orquestar la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin control «de aduanas o inmigración».

En la cadena de mensajes destaca uno, enviado por el teniente general sólo dos horas antes de que el avión que transportaba a Brahim Ghali aterrizara en España. El teniente general pregunta a Villarino a las 17:36 horas: «¿Queréis que se haga trámite de aduana y/o inmigración?» El diplomático responde tajante: «No».

El avión aterrizó en la base militar de Zaragoza a las 19:29 minutos. Villarino se despide del mando militar con un mensaje en el que le da las gracias por las gestiones realizadas quedando a su «disposición en Exteriores». El jefe de Gabinete de González Laya está imputado en la causa y declarará este próximo lunes ante el juez.

El teniente general, que desconoce la identidad de la persona que acaba de entrar en España –según se desprende de los mensajes de WhatsApp–, confirma que «todo ha sido discreto» por parte de los militares españoles tal y como le habían ordenado y, según fuentes consultadas, «sin conocer por qué el operativo debía realizarse con tanto secretismo».