El caso Ghali, en el que se investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin control «de aduanas o inmigración», acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez. El que fuera jefe de Gabinete de la ex ministra Arancha González Laya, el diplomático Camilo Villarino, ha declarado como imputado este lunes ante el juez Rafael Lasala. OKDIARIO ha podido saber que, durante la declaración, el ex número 2 de Laya ha confesado al juez que un miembro del equipo de la ex vicepresidenta Carmen Calvo le llamó por teléfono días antes de la llegada de Ghali a España para interesarse por el asunto.

El diplomático ha señalado que el día 15 de abril, tres días antes de la llegada del líder del Frente Polisario a Zaragoza, recibió una llamada de Isabel Valldecabres, la directora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera y ex ministra de la Presidencia Carmen Calvo. Según el imputado, la mano derecha de Calvo le preguntó: «¿Se sabe algo del asunto de Ghali?». Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que Valldecabres no realizó esta llamada sin la orden directa de su jefa y, añaden, si Calvo se interesó por el tema es que «ya conocía el plan orquestado desde el Ministerio de Exteriores».

Las mismas fuentes cuentan que el imputado en un primer momento no citó el nombre de la directora de Gabinete, pero, tras hacer alusión a su compañera en numerosas ocasiones, el juez le interpeló para que identificase a la persona a la que estaba haciendo referencia.

Villarino ha continuado explicando qué ocurrió los días posteriores a recibir la llamada telefónica de su homóloga en el ministerio de la Presidencia. «Al día siguiente, el viernes 16 de abril, recibí una llamada de González Laya en la que me cuenta que han recibido una petición formal de un país extranjero para recibir a Ghali en España, porque padece de Covid severo», ha explicado. Según la declaración del investigado, el sábado no recibió noticias al respecto y no fue hasta el domingo, día 18, cuando su jefa, la ex ministra de Exteriores, le envió un mensaje. «¿Puedes hablar?» rezaba. Inmediatamente el diplomático telefoneó a Laya y ésta le comunicó: «Se ha tomado la decisión de recibir a Ghali en España».

En ese momento, el instructor del caso interrumpe la declaración y pregunta: «¿Por qué dice «se ha tomado la decisión»?, ¿Quién la tomo?» Villarino, tal y como adelantó OKDIARIO, ha respondido: «Pues, no creo que la ex ministra tomara esa decisión por ella misma».

Por este motivo, los letrados de las acusaciones, Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro, solicitarán al instructor que cite en calidad de imputada a la ex ministra González Laya. Este periódico ha podido saber que también se solicitará la declaración en calidad de testigo de la ex vicepresidenta Carmen Calvo y la de su ex directora de Gabinete.

Laya conocía la identidad de Ghali

El diplomático ha revelado que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción». El imputado ha declarado que su jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha excusado ante el juez alegando que no sabía quién era Brahim Ghali ni tampoco las causas judiciales que tenía pendiente en España. Las fuentes consultadas expresan que resulta sorprendente que el diplomático Villarino, que tenía un puesto de responsabilidad en la cartera de Exteriores, desconociese al líder del Frente Polisario. Incluso, es «más sorprendente aún que ni siquiera hiciera una búsqueda en Internet», añaden.

El falso pasaporte

Villarino ha expuesto ante el juez que Ghali entró en España con un pasaporte diplomático. En ese momento el abogado malagueño Antonio Urdiales ha solicitado que lo aportase a la causa y el imputado ha mostrado el documento. La reacción del letrado fue inmediata: «¡Pero hombre!, ¿no se ha dado cuenta que eso es falso?»

El letrado, en sede judicial, ha señalado que hay varios aspectos que delatan la falsedad del documento:

En primer lugar, ha aclarado, el líder del Frente Polisario nació el 16 de agosto de 1948 en Smara, provincia 53 del entonces Sahara español y, sin embargo, el pasaporte refleja que nació en Orán, Argelia, el 16 de agosto de 1949. «¿Cómo va a nacer una persona en dos sitios distintos en el intervalo de un año?», ha preguntado.

Y en segundo lugar, ha añadido, según el expediente gubernativo tramitado ante un juzgado de Valencia en el año 2004 que contó con el visto bueno del Ministerio Fiscal, el líder del Frente Polisario se llama Gali Sidi Mustafá Abdelyelil pero en el documento aportado al Juzgado aparece el nombre de Brahim Ghali Mustafá. «El nombre de Gali ha derivado en un apellido tras añadirle la h», ha sentenciado este abogado conocedor de la lengua árabe.

El imputado Villarino, con cierto nerviosismo, ha exclamado: «¡Ya no respondo a más preguntas!».