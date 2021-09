El ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino declaró el lunes en calidad de investigado por la entrada sin controles del líder del Polisario, Brahim Ghali, en España. OKDIARIO ha tenido acceso a la declaración íntegra del diplomático. Villarino confesó al juez que la decisión de dejar entrar en el país al líder del Frente Polisario no cree que «fuera de ella (Arancha González Laya) sólo por sí y ante sí, es decir, el Gobierno no es un reino de taifas».

El diplomático explicó que el día 15 de abril, tres días antes de la llegada del líder de Brahim Ghali a Zaragoza, recibió una llamada de Isabel Valldecabres, la directora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera y ex ministra de la Presidencia Carmen Calvo. Según el imputado, la mano derecha de Calvo le preguntó: «¿Se sabe algo de la llegada de Ghali?».

«Al día siguiente, el viernes 16 de abril, recibí una llamada de González Laya en la que me cuenta que han recibido una petición formal de un país extranjero para recibir a Ghali en España, porque padece de Covid severo», explicó. Según la declaración del investigado, el sábado no recibió noticias al respecto y no fue hasta el domingo, día 18, cuando su jefa, la ex ministra de Exteriores, le envió un mensaje. «¿Puedes hablar?», rezaba. Inmediatamente el diplomático le llamó «por una línea segura» y ésta le comunicó: «Se ha tomado la decisión de recibir a Ghali en España». En ese momento el juez Rafael Lasala le preguntó: «¿Pero le dijo que ella había tomado la decisión?». Y Villarino le respondió: «Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sólo por sí y ante sí, es decir, el Gobierno no es un reino de taifas».

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza reiteró su pregunta: «Pero, ¿se refiere a que la ministra toma la decisión dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores coordinada con otros cargos como el secretario de Exteriores o fue el presidente del Gobierno el que le indicó que aceptara la petición del país extranjero?». Villarino apuntó a Sánchez sin llegar a nombrarle: «Yo lo que sí he podido confirmar a posteriori es que en Exteriores sólo la ministra y yo conocíamos esa decisión que se había tomado».

Laya conocía la identidad de Ghali

El diplomático ha revelado que su entonces superior, González Laya, sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos perpetrados contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción». El imputado ha declarado que su jefa le advirtió de que si este tema salía a la luz «podría peligrar las relaciones con otro país» al que no se había informado, como finalmente ocurrió: Marruecos se enteró de la presencia de Ghali en España, lo que provocó una crisis diplomática sin precedentes con el país vecino.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha excusado ante el juez alegando que no sabía quién era Brahim Ghali ni tampoco las causas judiciales que tenía pendiente en España. Las fuentes consultadas expresan que resulta sorprendente que el diplomático Villarino, que tenía un puesto de responsabilidad en la cartera de Exteriores, desconociese al líder del Frente Polisario. «Incluso, es más sorprendente aún que ni siquiera hiciera una búsqueda en Internet», añaden.