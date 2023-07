Sumar recurre a argumentos simples para cargar contra Alberto Núñez Feijóo. La candidatura de Yolanda Díaz ha elaborado un argumentario que desvela OKDIARIO en el que asegura que el líder del PP se presenta a las elecciones para perjudicar a los españoles. «Feijóo quiere que vivamos peor», pregonan desde Sumar en sus documentos internos.

En un maniqueísmo extremo apuntan desde las filas magenta: «Sólo nosotros hablamos de ti y de propuestas en positivo». Consideran que ni el PP ni el PSOE ni Vox lanzan en sus programas electorales promesas para el beneficio de los votantes.

Por otra parte, acusan al líder del PP de que «Feijóo quiere subirse el sueldo». Por el contrario, esgrimen que «Yolanda quiere subirte tu sueldo». Sin embargo, no es cierto que el político popular haya anunciado esa medida en relación con la nómina del presidente del Gobierno.

Igualmente, llama la atención que copian el lema de Vox de «Vota por lo que importa». «Feijóo quiere hablar del Falcon y ETA, nosotros de ti y de lo que de verdad importa», agregan en el documento de argumentario titulado Relato de campaña 23J.

De nuevo apostando por la estrategia de insuflar miedo ante los planes del PP y Vox, Sumar dice: «Las elecciones del 23 de julio no van ni del sanchismo ni de Feijóo ni de los últimos cuatro años. Van de los próximos ocho años, del futuro, de cómo será la España que vivimos. El próximo 23 de julio decidimos si España será un desierto gris o una potencia».

Yolanda Díaz alecciona a los suyos en la misma línea marcada por Sánchez relativa a que derogar la ley del sólo sí es sí o la Ley Trans es «retroceder en libertades» en lugar de «avanzar en derechos para la próxima década». «Decidimos entre el pasado que niega la violencia machista o el futuro de las mujeres. Estas elecciones van de ti. De la vida que mereces. De la España merecemos», proclaman.

Del mismo modo, apuntalan el intento de Pedro Sánchez de asegurar que habrá vuelco ante lo que afirman las encuestas. «Algunos, que pecaron de soberbios, llegan a esta campaña con la lengua fuera, pidiendo la hora, sin más ideas que censurar o derogar cosas. A Feijóo se le está empezando a torcer el gesto y la campaña cada día se le va haciendo más larga. Se le está poniendo cara de líder de la oposición. Sumar, sin embargo, es la fuerza de la frescura. Desde su irrupción no ha dejado de crecer, y es el único partido que está generando debates y proponiendo medidas en positivo», desarrollan.

«Se respiran vientos de remontada. Y en ese viento hay un voto decisivo que se llama. La gente progresista, sencilla y trabajadora se está sacudiendo el miedo y la preocupación y cambiando el clima de la campaña. Podemos darle la vuelta a la tortilla y mandar a Feijóo y a Abascal de vuelta a su casa», inciden en un intento de instalar esa idea en el imaginario colectivo. A pesar de que no es así, se sentencia: «Todas las encuestas que van saliendo dicen que Sumar puede ser decisivo e inclinar la balanza».

Por otra parte, a lo largo de las cinco páginas del argumentario citado incluyen aseveraciones para atizar a PP y Vox por, según establecen, no tener «la emergencia climática» entre sus prioridades. «Somos más las personas las que queremos más ciencia y no menos. Somos más los que queremos más derechos civiles y no menos. Somos más las personas que queremos más salario mínimo y no menos.

Hay partido y estamos a tiempo de ganar ese partido», esgrimen. También se apela a que Yolanda Díaz debe ser «la primera mujer presidenta» porque «no hay mejor mensaje contra los ultras y los negacionistas», entre los que citan a «los matones de Desokupa».