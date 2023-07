El PSOE y el PP suben a costa de Sumar y Vox, pero Feijóo y Abascal conservan la mayoría absoluta

El bipartidismo toma aliento y recupera fuerzas ocho años después. El PP y el PSOE entran en la campaña electoral que decidirá el futuro del sanchismo creciendo a costa de Vox y Sumar. Los de Pedro Sánchez suben tres escaños en la última semana y los de Alberto Núñez Feijóo, dos. A la baja, la formación de Santiago Abascal se deja dos, y uno la de Yolanda Díaz. El PP y Vox siguen sumando 178 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta, que se engordaría con tres más: los que la encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO otorga a Coalición Canaria y UPN.

El PSOE avanza en la campaña viento en popa. Recupera votantes tradicionales y ya está en el 25,5% de los votos, un punto más que la semana pasada y casi tres y medio más de los que les adjudicó la primera encuesta tras el anuncio de adelanto electoral (22,1%). Los socialistas vienen impulsados por el aumento de la participación, que ya sería del 67,2%, casi un punto y medio más que la semana pasada. Conclusión: la izquierda se moviliza y lo hace en torno a las siglas del PSOE. Hasta el punto de que al paraguas de un PSOE que se autoerige como único valladar «frente al avance de la ultraderecha» acuden ahora a cobijarse también votantes de ERC, que pierde 3 escaños en una semana.

¿Será suficiente para la remontada a la que apelan los socialistas estos días? Sánchez ha recuperado 15 escaños desde que convocó las elecciones, pero continúa casi 40 por detrás del PP a menos de dos semanas de que se abran las urnas y los españoles acudan a dictar veredicto sobre unos comicios planteados por Sánchez como un plebiscito en torno a su persona.

El PP, superado el bache de Extremadura, crece dos diputados, hasta los 142. El gran partido del centroderecha mantiene su suelo electoral, pero apenas ha crecido desde que se convocaron las elecciones. Arrancó en el 34,3% de los votos (140 escaños) y esta semana apenas marca una décima más (34,4% y 142 diputados).

Las dos décimas que el PP sube en los últimos siete días son las mismas que pierden sus potenciales socios de Vox. Los de Abascal prosiguen su continuada tendencia a la baja. Comenzaron en el 15,9% de los votos (48 escaños) y ya están en el 14,2% (36 escaños). Es el partido que más apoyos se ha dejado por el camino desde que Sánchez adelantó las elecciones: 12 diputados menos.

Vox se resiente de la fidelidad de sus votantes. Ha pasado de ser el partido con los seguidores más comprometidos con su papeleta a ver cómo el PP le arrebata casi medio millón de votantes.

Mayoría en riesgo

Los síntomas de debilidad en Vox y de estancamiento en el PP comprometen la mayoría absoluta para la derecha. Juntos suman el 48,6% de los votos, lo que les reporta 178 diputados, apenas dos más de los que marca el umbral que daría la puntilla a las aspiraciones de Sánchez para seguir en La Moncloa. Aunque ese colchón se ampliaría con los tres escaños que la encuesta de Data10 otorga a Coalición Canaria y UPN.

El líder del PSOE está lejos de alzarse con la victoria, pero cerca de conseguir que Feijóo, aunque gane, no gobierne. Esta circunstancia, que la lista más votada no pueda gobernar, es algo habitual en ayuntamientos y comunidades autónomas. Sin embargo, nunca se ha producido tras unas elecciones generales. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo Zapatero en su día, Sánchez se ha resistido a adquirir el compromiso público de no intentar hacerlo con menos votos que su rival.

Feijóo, por su parte, ha confirmado que si gana hablará primero con el PSOE para ver si encuentra alguna fórmula que le permita su investidura. Juntos, PP y PSOE suman 246 escaños, una cifra que no se ha dado en el Congreso de los Diputados desde que el bipartidismo saltó por los aires en vísperas de la Navidad de 2015. Resultaría paradójico, pues, que el bloqueo político volviera ser una realidad cuando el bipartidismo recupera unas fuerzas que no conocía desde hace ocho años.

