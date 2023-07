Sumar recorta distancias con Vox: sólo les separan 1,2 puntos

En el sprint final hacia el 23J al bloque de la derecha se le ha abierto otro frente: evitar que Sumar no dé el sorpasso a Vox. Según los datos que arroja la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PSOE ha pasado de 89 a 104 escaños, el PP de 140 a 142, Sumar se mantiene en 31. Sólo Vox ha retrocedido: de 48 a 36. Esta caída constante, semana a semana, provoca que el partido conservador aventaje al de Yolanda Díaz en sólo 1,2 puntos. Dato no menor porque la cuarta fuerza política no logra representación en las provincias que reparten tres, cuatro o cinco escaños. De ahí la importancia que para los intereses del bloque de la derecha tiene frenar el avance de Sumar.

Vox retrocede y el PP no crece. El gran partido del centroderecha tiene la victoria al alcance de la mano. Aunque el PSOE recorta distancias (ha pasado del 24,5% al 25,5% la última semana), es considerable la ventaja que los de Feijóo mantienen respecto a los socialistas: nueve puntos en intención de voto y casi 40 escaños. Sin embargo, el PP no aumenta su base electoral: partía del 34,3% de los votos cuando Sánchez anunció el adelanto de las elecciones y está en el 34,4% en el arranque de la campaña.

El adelanto electoral no le ha sentado bien a Vox. Es el único de los cuatro partidos nacionales que ve cómo se reduce su intención de voto a medida que se acerca la fecha del 23 de julio. Los de Santiago Abascal han pasado del 15,9% de los sufragios que la encuesta electoral de Data10 le asignó tras la convocatoria de las elecciones al 14,2% en el inicio de la campaña.

El desfallecimiento de Vox y el estancamiento del PP no son las mejores noticias para las fuerzas políticas que aspirar a desalojar a la izquierda del Gobierno de España. A menos de dos semanas de que los españoles acudan a las urnas, PP y Vox sólo acumulan dos escaños más de los necesarios para la mayoría absoluta. Podrían ser tres más con los diputados que la encuesta electoral de Data10 asigna a Coalición Canaria (con la que el PP ya gobierna las islas) y UPN (tradicional aliado del PP en Navarra).

El PSOE avanza en la campaña con viento de cola. Recupera votantes tradicionales y escala hasta el 25,5% de los votos, un punto más que la semana pasada y casi tres y medio más de los que les adjudicó la primera encuesta tras el anuncio de adelanto electoral (22,1%). Los socialistas vienen impulsados por el aumento de la participación, que ya sería del 67,2%, casi un punto y medio más que la semana pasada.

¿Tendrá tiempo para remontar, como auguran los socialistas estos días? Pedro Sánchez ha reconquistado 15 escaños desde que convocó las elecciones, pero permanece 38 por detrás del PP a menos de dos semanas de que los españoles acudan a las urnas para dictar veredicto sobre unos comicios que Sánchez planteó como un plebiscito sobre su persona.

Consulta aquí la ficha técnica de la encuesta electoral