Alberto Núñez Feijóo en ‘El Hormiguero’ de Antena 3 hoy en directo

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales 2023, visita esta noche el plató de ‘El Hormiguero’ de Antena 3, donde será entrevistado por Pablo Motos. Esta entrevista llega tan sólo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasara por el programa de la cadena de Atresmedia. Te contamos en directo la última hora de la entrevista a Feijóo hoy en ‘El Hormiguero’ de Antena 3 con Pablo Motos.

Entrevista a Feijóo, en directo

Así sería su Gobierno

Alberto Núñez Feijóo explica cómo reestructuraría el Ejecutivo tras las elecciones del 23 de julio y es muy claro: «Me sobran seis o siete ministerios», y añade «Universidades y Educación deberían hacer un interés por estar juntos, Igualdad puede estar con otro ministerio como Sanidad, la Seguridad Social puedo estar con Trabajo, el ministerio de Consumo está transferido a las comunidades autónomas…». El líder del PP considera que con 14 ministros España funciona igual de bien que con 22 y critica ese gasto innecesario de Pedro Sánchez.

Economía

Respecto a la situación económica de España, Alberto Núñez Feijóo recuerda que «España es la economía del Euro que menos ha crecido y tenemos el incremento de deuda pública más grande de la UE» y enumera otra larga lista de datos que maquilla el Gobierno de Pedro Sánchez: «Las familias españolas tienen menor renta y hemos perdido poder adquisitivo, si eso es ir como una moto, yo eso no puedo aceptarlo» y añade que si llega a la Moncloa no va a mentir a los españoles.

Día del Orgullo

Sobre el Día del Orgullo Gay, Feijóo explica que aunque va a modificar la actual Ley Trans si llega a la Moncloa, seguirá apoyando y trabajando por los derechos LGTBI: «Hemos iluminado la fachada de Génova por el Día del Orgullo Gay y seguiremos respondiendo sin ninguna duda a todos los derechos de ese colectivo. No cabe duda».

Habrá una vicepresidenta del Gobierno

Preguntado sobre si Santiago Abascal será vicepresidente del Gobierno en caso de tener que pactar con Vox para gobernar tras el 23J, Alberto Núñez Feijóo es muy contundente y asegura que ya tiene pensado el nombre de la vicepresidenta del Gobierno: «Yo tengo una costumbre y después de cuatro legislaturas no la voy a cambiar, y es que cuando alguien empieza a nombrar ministros o vicepresidentes antes de ganar en un soberbio. Mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi Gobierno y sé quién es y un ministro de Economía y sé quién es».

Feijóo, entregado a España

Alberto Núñez Feijóo asegura que el único miedo que tiene es no estar a la altura si llega a ser presidente del Gobierno tras las elecciones del 23J y asegura: «El tiempo que me queda voy a seguir trabajando para España y la Constitución no es negociable».

«No soy Pedro Sánchez»

Alberto Núñez Feijóo es muy claro con los pactos que saldrán tras las elecciones y asegura: «No soy Pedro Sánchez, no voy a pactar con Bildu». «El PSOE puede pactar con cualquiera y nosotros con nadie. ¿Qué pasaría si pacto con ERC, Bildu y Podemos?», se pregunta el líder del PP durante la entrevista en ‘El Hormiguero de Antena 3, donde asegura que no va a negociar «con la Sanidad del país, con la educación de calidad, la violencia machista o con el sistema económico».

La situación en Extremadura

«María Guardiola me refiere que había un acuerdo entre Vox y PP de Extremadura pero altos cargos de Vox de Madrid deshacen ese acuerdo», explica el líder del PP sobre la situación que se está viviendo en Extremadura tras las elecciones autonómicas del 28M y añade, «en cinco comunidades autónomas de nueve en las que hemos ganado, estamos gobernando sin Vox».

Pactos de Gobierno

Sobre los pactos post electorales tras los comicios del autonómicos y locales del 28 de mayo, Alberto Núñez Feijóo es muy claro: «Estoy contento con los pactos que estamos haciendo, le hemos dado la alcaldía de Barcelona y de Vitoria al PSOE, la Diputación Foral de Guipúzcoa al PNV… En Valencia a Vox le decimos que no podemos pactar con una persona que tiene una sentencia por abusos verbales contra su ex mujer. La violencia machista nos la tomamos en serio.»

¿Qué es el Sanchismo?

«Ayer Sánchez lo definió bien: maldad, mentiras y manipulación y yo estoy de acuerdo, para qué vamos a discutir», dice Feijóo.

La fecha de las elecciones

Preguntado sobre si le preocupa la fecha de las elecciones por la participación, Alberto Núñez Feijóo asegura que es una cuestión en la que piensa mucho: «Cuando vas por la calle y ves a la gente, te preguntas: ¿cómo le vamos a hacer a la gente que interrumpa sus vacaciones para ir a votar?».

Debate entre Sánchez y Feijóo

Alberto Núñez Feijóo explica su postura sobre el debate con Pedro Sánchez y tiene muy claro que quiere ese cara a cara con el candidato del PSOE: «Lo dije el primer día, Alsina me preguntó de forma intensa y yo dije que estaba dispuesto a ir a un debate». Lanza además un dardo a Pedro Sánchez: «Resulta que el que pide seis debates ha hecho un único debate del Estado de la Nación de cinco años de legislatura. Lo cierto y verdad es que voy al debate con el presidente Sánchez y he pedido un debate a siete».

La vida de Feijóo en Madrid

Preguntado sobre si echa de menos Galicia, Alberto Núñez Feijóo explica que ha vuelto a Madrid tras 20 años viviendo en su tierra natal y que está muy contento con esta etapa porque «Madrid es una ciudad acogedora».

Los orígenes de Feijóo

«Puedo ser el primer presidente del Gobierno nacido en la España rural, eso sería bueno, que España tenga una persona que ha nacido en una zona rural», asegura Feijóo, que cuenta que tras haber sido presidente de Galicia entendió que esta profesión es un lugar de paso.

Los inicios como líder del PP

A sus 61 años, Feijóo explica que su intención es unir el Partido Popular y a la población española tras las elecciones generales del 2023: este fue su reto cuando decidió tomar las riendas del PP.

Arranca la entrevista en El Hormiguero

Alberto Núñez Feijóo comienza la entrevista en ‘El Hormiguero’ hablando de su hijo y contando una historia muy entrañable: «Va a ser el primer programa que ve mi hijo, que tiene seis años, pero no por mí o por ti -le dice a Pablo Motos, sino por las Hormigas».

¿Qué estudió Feijóo?

Alberto Núñez Feijóo estudió parte del Bachiller en el Colegio Marista Champagnat de León y después se licenció en Derecho. Además logró el diploma de directivo de la Xunta de Galicia, donde más tarde ingresó en su Cuerpo Superior de la Administración General.

Feijóo en ‘El Hormiguero’

Esta es la primera vez que Alberto Núñez Feijóo acude como invitado al programa de Antena 3 y esta vez lo hará con la mirada puesta en las elecciones generales del 23J.

Las propuestas de Feijóo

El líder del Partido Popular está muy concienciado con el ahorro y por eso una de las primeras acciones que quiere hacer en caso de ganar las elecciones generales de 2023 es prescindir de alrededor de 700 cargos y asesores del Gobierno de Pedro Sánchez. Con este ajuste, Feijóo pretende dar un ejemplo ante los ciudadanos que tienen que hacer un esfuerzo por llegar a fin de mes. Esta medida supondría un ahorro de, al menos, 70 millones de euros para las arcas públicas.

El sueldo de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo cobra 39.260 euros brutos en concepto de gastos de representación y esta es una retribución que está sujeta a la tributación a través del IRPF. Esto confirma que el líder del Partido Popular no tiene un sueldo en la formación pero sí una asignación mediante la cual puede compensar los gastos que acarrea su cargo. Esta cantidad se asignó en abril de 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia del partido, y no ha sido modificada desde entonces.

¿A qué hora empieza ‘El Hormiguero’?

El programa conducido por Pablo Motos empezará hoy, martes 28 de junio, a partir de las 22:45 horas y lo podrás seguir en directo a través de Antena 3, la web de Atresplayer o desde OKDIARIO, donde te contaremos la última hora de lo que ocurra en ‘El Hormiguero’.

Habrá un cara a cara entre Sánchez y Feijóo

El Partido Popular ha aceptado la invitación de Atresmedia y acudirá a un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y el candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Este debate entre los principales líderes políticos de España será el próximo lunes 10 de julio.

Camino a las elecciones generales de 2023

Queda poco menos de un mes para que se celebren las elecciones generales en España, que serán el próximo 23 de julio. Los candidatos de los principales partidos políticos han entrado ya en precampaña y han intensificado su agenda pública con actos en distintas partes del país y entrevistas en los medios de comunicación. Prueba de ello es la trayectoria de Pedro Sánchez, que en los últimos días ha aparecido en medios después de varios años de silencio.

¿Quién es Eva Cárdenas?

Eva Cárdenas, la mujer de Alberto Núñez Feijóo, siempre ha optado por llevar una vida discreta y alejada de los focos mediáticos. Por ello se conocen pocos detalles de su vida. Eva Cárdenas estudió Económicas en Galicia y más tarde cursó un máster en Dirección y Administración de Empresas. Sus primeros pasos en el mundo laboral fueron de la mano de las empresas Kraft y L’Oreal y más tarde dio un gran salto al grupo de Inditex, donde ocupó el cargo de directora de Zara Home hasta el año 2018. Un año más tarde creó su inmobiliaria Niebla Azul S.L.

Así es Feijóo

Alberto Núñez Feijóo nació en La Peroja, un pueblo de la provincia de Orense, el 10 de septiembre de 1961. Está casado con Eva Cárdenas y tiene un hijo llamado Alberto.