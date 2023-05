Las elecciones autonómicas que se han celebrado este 28 de mayo, han dejado el triunfo del Partido Popular que ya adelantaron las encuestas previas. Motivo que ha llevado a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 23 de julio: «Asumo en primera persona los resultados y creo necesario convocar». Con este movimiento, Alberto Núñez Feijóo ha despejado su camino a la Moncloa, en la que podría comerse las uvas si todo sale como lo previsto. Un nuevo hogar no solo para el político, sino también para su mujer, Eva Cárdenas, que se mudó a la capital hace menos de un año para comenzar una nueva etapa junto a su marido.

La que fuera ex directiva de Zara Home dejaba así su puesto como asesora externa del grupo Sargadelos dos años después de unirse a él: «Seguro que puntualmente seguiremos colaborando en algunos proyectos, pero, entre tanto, en esta nueva etapa de su vida, queremos desearle lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional. Fue un placer y un orgullo haber contado con su asesoría». Pero, ¿quién es la mujer que ha sido el gran apoyo de Feijóo en la sombra?

Su trayectoria profesional

Eva Cárdenas es una mujer gallega, hija de Antón Cárdenas -ex director de personal de Caixa Galicia- y Cristina Botas. Siempre ha llevado una vida discreta, alejada del foco mediático, de la que apenas se conocen detalles. Después de estudiar Económicas en su tierra natal, se desplazó hasta la capital para cursar un máster en Dirección y Administración de Empresas, lo que le llevó a dar sus primeros pasos laborales de la mano de Kraft y L’Oreal, para después dar el salto a Inditex. En abril de 2003 ocupó el cargo de directora de Zara Home, donde estuvo durante más de 15 años, consiguiendo que la firma fuese pionera en el negocio online. Su salida se produjo en 2018 y, un año más tarde, creó su propia inmobiliaria: Niebla Azul S.L. «Era dejar un maravilloso puesto de trabajo y a un mejor equipo (…), pero fue la decisión de decir: ‘Me apetece volver a empezar, me apetece volver a vivir con menos recursos, a tener la adrenalina del inicio’», dijo para La Voz de Galicia.

Su lado más personal

Mientras su carrera profesional es bien conocida ya, de su lado más personal son pocos los detalles que han trascendido. «Es una mujer de formas suaves pero a la vez exigente, perfeccionista y muy curranta», decía de ella una persona que la había conocido durante sus principios laborales para LOC. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo confesaba en Mi casa es la tuya: «Es tan generosa… que yo sé que no soy justo. Al final, una directiva de primer nivel no necesitaba para nada a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía». Y ella misma, cuando habló de su salida de Inditex dijo: «Me gustaría no parecer frívola cuando digo que resetearme no me parece duro. Resetearse para mí es volver al inicio, volver a una posición de salida y tener las ganas de emprender un nuevo reto, de cambiar cosas en tu vida. No soy una inmovilista, y lo que más me puede gustar es la energía, la adrenalina, la dificultad de emprender algo, sea un proyecto en una compañía multinacional o sea algo difícil de hacer».

Su vida junto a Feijóo

Sus caminos se cruzaron en 2009 a bordo de un avión, aunque no se imaginaron que años después comenzaría su historia de amor. «Yo venía de tener una entrevista con Zapatero, y había dos señoras estupendas en el asiento de al lado, y una de ellas era Eva. Nos pusimos a hablar, y cuando salimos del avión recuerdo que me dijo: ‘Nos has caído bien. Si te hubiésemos conocido antes, hubiésemos votado al PP’», contó el político frente a Bertin Osborne. Hasta tres años después no volvieron a coincidir y, desde ahí hasta hoy. Su relación se hizo oficial en 2013 y en 2016, cuando el líder del PP estaba en plena campaña para las elecciones autonómicas, se confirmó que estaban esperando su primer hijo en común, que nació el 15 de febrero de 2017.