Mi casa es la tuya ha vuelto a ser el programa líder de la noche del sábado. Esta vez, el expresidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el invitado para vivir una emocionante entrevista. Allí, junto a Bertín Osborne ha analizado su trayectoria política y sus orígenes laborales. Aunque siempre discreto con su vida privada de la que poco se sabe, el protagonista ha abierto las puertas de su corazón y ha relatado algunos de los aspectos más desconocidos de su intimidad. Y es que, ser líder político implica un cierto sacrificio personal.

“Tú eres tardío como yo a la hora de casarse”, le ha confesado el conductor del espacio televisivo. Unas palabras que Feijóo no ha dudado en admitir. “Sí, pero cuando tomamos decisiones las tomamos. A mi no me gusta precipitarme en la toma de decisiones porque no me gusta confundirme. Pero cuando adopto una decisión es que estoy convencido de que tengo que hacerlo”, se ha sincerado el protagonista. El expresidente de la Xunta comparte ahora su vida con Eva Cárdenas, con quien tuvo un hijo a las 55 años -actualmente tiene 60-. Un cambio muy significativo en su vida que ha manejado de la mejor forma posible. “Es duro, pero estoy feliz. No es lo mismo tener un hijo con 25 que con 55. Lo disfruto cada hora”, ha reconocido. Pero no ha sido el único que ha tenido que adaptarse a los cambios, pues su mujer también ha sufrido todo lo que conlleva ser un personaje público y tener que vivir separados. “Es tan generosa… que yo sé que no soy justo. Al final, una directiva de primer nivel no necesitaba para nada a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme. Ha renunciado, por el niño, a ser la presidenta de una compañía”, se ha sincerado entre risas frente a un presentador que le miraba con admiración.

Eva Cárdenas estuvo 15 años al frente de Zara Home, una línea de decoración de la conocida cadena de Inditex. Un año después de dar la bienvenida al pequeño de la casa, decidió abandonar su cargo de directiva y tan solo unos meses después quiso embarcarse en un nuevo proyecto junto a su hija Gabriela, fruto de una relación anterior, fundando así la inmobiliaria Niebla Azul. Actualmente trabaja como asesora externa de la conocida firma de cerámica gallega Sargadelos y está disfrutando de una vida completamente diferente junto a las personas que más quiere.

Echando la vista atrás, Feijóo ha recordado cómo conoció a la mujer de su vida. “Fue en un avión. Yo venía de tener una entrevista con Zapatero, y había dos señoras estupendas en el asiento de al lado, y una de ellas era Eva. Nos pusimos a hablar, y cuando salimos del avión recuerdo que me dijo: ‘Nos has caído bien. Si te hubiésemos conocido antes, hubiésemos votado al PP”, ha contado con cierta melancolía y con una gran sonrisa. Hasta tres años después, no volvieron a coincidir, cuando el ya presidente de la Xunta de Galicia se reencontró con Cárdenas durante una visita oficial en una tienda modelo de Inditex. “Yo me quedé mirando para ella, pero no la recordaba. Sabía que su cara la conocía, pero hacía cuatro años que no nos veíamos. Y bueno, desde ahí…”, ha confesado.

El presidente del PP, finalizando la entrevista, ha contado las ganas que tiene de volver a casa y estar con su hijo. Un sentimiento que les ha llevado a tomar una importante decisión: su mujer y su hijo se mudarán a Madrid para estar cerca de él en esta nueva etapa. “Yo se lo agradezco. Como es un cambio durante el periodo escolar, es más fácil el traslado. En el colegio en el que está en Coruña se va a venir al mismo colegio en Madrid. No sé qué va a opinar cuando llegue aquí, porque el patio del colegio en Coruña está pegado al mar, y eso aquí ya no es posible”, ha comunicado. Una entrevista que ha permitido a la audiencia conocer un poco más a una de las figuras más importantes del panorama político, de la que apenas se sabía algo sobre su vida privada. Hasta ahora, cuando Feijóo ha abierto de par en par las puertas de su corazón y ha dado pequeñas pinceladas de lo que es la vida de un personaje público tan conocido.