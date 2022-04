La colección de baño más bonita de Inditex la tiene ‘Zara Home’

Zara Home lo ha vuelto a hacer. Ya el año pasado, la sección de hogar de la firma principal de Inditex sorprendió a la industria lanzando una colección completa de baño, con accesorios y complementos incluidos. No es de extrañar que el grande de Inditex ponga a la venta ropa de baño en todas sus filiales cuando se acerca el buen tiempo, sin embargo, sí es una sorpresa que la colección se lance dentro de un apartado destinado a la decoración del hogar. Y este año, lo ha vuelto a hacer.

Dentro del apartado Ropa & Calzado se encuentra la novedad: swimwear. Son 7 modelos de bañadores y bikinis, de un estilo minimalista y en colores básicos. Un must have en el armario de cualquier it girl apasionada por la moda clásica. Su patronaje es muy sencillo y su precio es aún mejor, pues las prendas rondan los 40 euros. Así, Zara Home ha sacado tres modelos en color negro, tres en blanco y uno en burdeos. Un acierto para este verano que, tras dos años de pandemia, promete ser de lo más especial.

El primer modelo es un bañador clásico, con escote en V y fruncido en el pecho, que permite adaptarse a todo tipo de figuras. La espalda va cruzada con dos tirantes finos y el tiro es medio, contando además con un forro interior. Este diseño está disponible en dos colores, negro y burdeos, su talla va desde la S hasta la L y su precio es de 39,99€.

El siguiente modelo es un bikini, formado por un top de escote nube y una braguita de tiro medio. El top cuesta 17,99€ y tiene dos tirantes finos que se anudan al cuello y un cierre metálico en la espalda. La parte de abajo incluye un forro interior, es de corte clásico y está disponible por 15,99€.

El tercer traje de baño es un bañador asimétrico disponible en blanco y en negro. Su diseño se basa en un tirante a un lado del traje que cruza la espalda y un corte clásico, lo que permite adaptarse a todo tipo de cuerpos. Su precio es de 39,99€ y es la opción perfecta para las clásicas pero atrevidas.

El siguiente diseño está disponible en bikini y bañador. Este primero consta de un top con escote redondo y tirantes finos y un cierre metálico en la espalda. Su precio es de 17,99€ y se puede combinar con la braguita a juego, que puede ser de tiro alto o corte clásico. El bañador, en cambio, tiene tirantes anchos y espalda al aire. Cuesta 39,99€ y contiene copas que pueden ser extraíbles. Ambos modelos son en color blanco con los bordes en color negro.

Además de estas siete piezas de baño, Zara Home ha lanzado en esta colección los accesorios a juego. Entre ellos se encuentran un pareo de lino con un lazo frontal disponible en blanco, negro y burdeos; varias toallas de flecos en diferentes colores; un neceser pequeño y uno más grande disponible en cuatro colores que combinan con la colección y, para finalizar, el accesorio imprescindible para un día de playa o piscina: el capazo. Este bolso, donde poder llevar todo lo necesario, está disponible en dos modelos, uno de rafia trenzada con dos asas al hombro y corte cuadrado y otro de yute, más redondeado y con dos asas de mano.

Una colección muy minimalista que elogia lo clásico y lo neutro, además de adaptarse a todos los cuerpos. Aunque quizá sea demasiado pronto para pensar en un bañador, no puedes dejar pasar esta colección de Zara Home que, aún disponible en todas las tallas, promete ser la colección de baño más deseada del verano.