El truco para limpiar el horno sin esfuerzo y dejarlo como nuevo en minutos: parece magia

A todos nos ha pasado: llega un día en el que abres el horno y descubres que está lleno de grasa reseca, manchas imposibles y restos de comidas que parecen llevar ahí meses. La idea de frotar con estropajo y productos químicos desanima a cualquiera. Pues bien, en TikTok se ha hecho viral un truco que promete cambiar para siempre la forma de limpiar no solo el horno, sino también la cocina y otras zonas de la casa.

El vídeo acumula más de 80.00 visualizaciones y muestra algo que es fácil de usar y que ciertamente, parece tener un buen resultado cuando se trata de limpiar el horno. El protagonista apenas frota unos segundos con un cepillo eléctrico multifunción y, en cuestión de medio minuto, las manchas desaparecen como si nunca hubieran estado allí. No es un producto milagro, pero casi lo parece. Hablamos del Nano Min 13 en 1, un cepillo eléctrico de limpieza con mango extensible y hasta 11 cabezales diferentes para adaptarse a cualquier superficie. Su precio ronda los 13 euros y se puede encontrar en TikTok Shop y en otras tiendas online. Lo mejor: no solo sirve para el horno, sino también para baños, azulejos, suelos, coches e incluso alfombras.

El truco para limpiar el horno que arrasa en redes

En el vídeo viral, el usuario muestra cómo en apenas treinta segundos consigue dejar su horno como nuevo. Primero utiliza un cabezal más duro para quitar la grasa incrustada y luego cambia a una esponja suave para pulir el interior. La diferencia es tan grande que asegura que esa misma noche podría usarlo como plato de lo limpio que quedó.

Quienes lo han probado coinciden en que lo más sorprendente es la rapidez. No hay que estar media hora frotando ni llenarse de espuma. Sólo encenderlo, elegir el cabezal adecuado y dejar que el motor haga el trabajo. En los comentarios muchos usuarios reconocen que lo usan también para el microondas, las sartenes o incluso para los cristales del horno, que suelen ser lo más difícil de limpiar.

Características principales del Nano Min 13 en 1

Multifuncional y ligero : pesa muy poco y se puede manejar sin esfuerzo.

: pesa muy poco y se puede manejar sin esfuerzo. 11 cabezales reemplazables: tiene cepillos planos, de esquina, esponjas, lana y telas de poliéster para todo tipo de limpiezas.

tiene cepillos planos, de esquina, esponjas, lana y telas de poliéster para todo tipo de limpiezas. Mango telescópico: se ajusta entre 16 y 37,5 pulgadas, así que es perfecto para limpiar sin agacharse o para llegar a rincones altos.

se ajusta entre 16 y 37,5 pulgadas, así que es perfecto para limpiar sin agacharse o para llegar a rincones altos. Carga rápida tipo C : en tres horas lo tienes listo y su batería de 2000 mAh dura hasta 90 minutos de uso continuo.

: en tres horas lo tienes listo y su batería de 2000 mAh dura hasta 90 minutos de uso continuo. Fácil de guardar: tiene un gancho para que lo puedas colgar y tenerlo siempre a mano.

Dónde comprarlo y precio

El producto se ha popularizado a través de TikTok, donde aparece con frecuencia en vídeos de limpieza rápida y consejos para el hogar. Allí se puede encontrar con descuentos y promociones, pero también está disponible en otras plataformas de venta online. Su precio ronda los 13 euros, lo que lo convierte en una opción bastante asequible teniendo en cuenta la cantidad de usos que tiene.

No sólo para limpiar el horno

Aunque el vídeo viral lo presenta como el truco definitivo para el horno, lo cierto es que este cepillo se adapta a muchísimos escenarios gracias al palo que le podemos enganchar. En el baño sirve para limpiar azulejos, mamparas o la bañera sin esfuerzo. En la cocina ayuda con la encimera, el fregadero o los fogones. Incluso se puede usar en las ruedas del coche, en alfombras o en muebles. Y también como no, y como vemos en el vídeo de TikTok que ha hecho de este cepillo algo viral, lo podemos usar en el suelo. La clave está en elegir el cabezal adecuado y dejar que el motor haga el trabajo.

La opinión de quienes ya lo usan

En TikTok muchos compradores aseguran que es la mejor compra que han hecho para el hogar en mucho tiempo. Algunos destacan que lo usan incluso para limpiar las juntas de las ventanas o los radiadores, donde se acumula polvo y grasa difícil de quitar. Otros señalan que lo recomiendan para personas mayores o con problemas de movilidad, porque evita tener que agacharse o hacer fuerza.

Lo cierto es que, con tantas funciones, no extraña que se haya convertido en un éxito de ventas. Al final, se trata de un invento sencillo pero práctico: sustituir el esfuerzo físico por un pequeño motor que haga todo por ti.

En definitiva, el Nano Min 13 en 1 es de esos inventos que parecen sacados de un anuncio, pero que han demostrado su eficacia en vídeos caseros y comentarios de usuarios. Por unos 13 euros, promete ahorrarte tiempo, esfuerzo y dolores de espalda. Y si limpiar el horno siempre te ha parecido una misión imposible, quizá este sea el truco que estabas esperando.