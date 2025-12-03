Madrid en alerta por la estafa que roba tus datos bancarios: están usando el nombre de este restaurante famoso

Las estafas están a la orden del día, pero ya no es sólo que tengamos cuidado con los correos o mensajes que recibimos a nuestros dispositivos. También debemos tener cuidado al sacar dinero del cajero, y ahora incluso cuando vamos a comer a los restaurantes. En concreto, un restaurante muy popular de Madrid, está siendo objeto de estafa ya que alguien está utilizando el nombre de este local para engañar a los clientes y hacerse con sus datos bancarios.

La preocupación viene del propio afectado, la Taberna Laredo, un establecimiento con años de trayectoria y una reputación intachable. Ellos mismos han alertado de la existencia de páginas web falsas que imitan su imagen y piden información que nunca solicitan a la hora de reservar. La advertencia se ha viralizado porque cualquier cliente que no esté atento podría caer en la trampa sin darse cuenta. Con la reserva online cada vez más extendida, los ciberdelincuentes están aprovechando ese hábito para montar fraudes sofisticados. De este modo, lo que que empieza como un intento de reservar una mesa termina con cargos no autorizados o con datos financieros circulando por la dark web. Y lo peor es que no es un hecho aislado: cada vez más negocios madrileños temen ser los siguientes, de modo que debemos estar muy atentos.

Madrid en alerta por la estafa que usa el nombre de un restaurante famoso

Taberna Laredo se ha visto por una estafa que podría ser bastante peligrosa si caemos en ella. En su cuenta de Instagram, el propio restaurante ha explicado que el engaño sigue siempre el mismo patrón. Los estafadores crean páginas web que imitan con detalle el diseño, el logo y hasta las fotografías del restaurante original. Añaden carta, dirección y hasta enlaces falsos para que todo parezca legítimo. El usuario, confiado, intenta reservar y es ahí donde aparece el primer aviso: la web pide introducir datos de tarjeta de crédito con la excusa de garantizar la reserva.

A partir de ese momento ya hemos caído en la trampa dado que la información enviada no va al restaurante, sino directamente a los ciberdelincuentes. Con esos datos pueden realizar cargos indebidos o vender la información en foros ilegales. Varias víctimas ya han contado que descubrieron el fraude al ver movimientos extraños en su cuenta bancaria.

En su comunicado oficial, la Taberna Laredo lo deja claro: nunca piden datos bancarios para reservar. Y añaden una advertencia más: no pueden hacerse responsables de lo que ocurra si el usuario utiliza canales no oficiales. El mensaje ha sido compartido por muchos de sus seguidores porque el riesgo es real y afecta a cualquiera que busque mesa sin verificar bien la web.

Un ataque contra uno de los referentes gastronómicos de Madrid

El impacto de este tipo de suplantación va más allá del fraude económico. Taberna Laredo, situada en la calle Doctor Castelo 30, se ha convertido en uno de los locales más respetados de la capital gracias a su cocina de temporada y a un ambiente que mezcla tradición y modernidad. Para muchos madrileños y turistas es una parada obligatoria cerca del parque de El Retiro.

Por eso, la noticia ha generado tanta inquietud. Si un restaurante tan consolidado puede ser víctima de una copia fraudulenta, ¿cuántos otros negocios podrían estar en la misma situación sin saberlo? La preocupación es compartida por el propio sector hostelero, que ve cómo este tipo de fraudes digitales se multiplican aprovechando la demanda constante de reservas online.

Aun así, el restaurante ha querido agradecer el apoyo y la comprensión de sus clientes habituales. También han insistido en algo fundamental: todas las reservas deben hacerse únicamente a través de sus canales oficiales, ya sea su web real o el teléfono del local. Nadie del equipo solicita nunca datos bancarios. Con ese mensaje buscan frenar la estafa y proteger su reputación, pero sobre todo a sus clientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taberna Laredo (@taberna__laredo)

Una estafa en crecimiento que exige precaución

El caso de Taberna Laredo no es aislado. Los expertos señalan que este tipo de fraudes se ha convertido en una de las estafas más comunes del momento. La fórmula es sencilla, efectiva y difícil de detectar para el usuario medio. Por eso las autoridades recomiendan que antes de reservar, comprobemos siempre la dirección web, desconfiar de cualquier solicitud de datos bancarios y reservar sólo desde las páginas oficiales de cada establecimiento.

Madrid permanece atenta porque este tipo de engaños no sólo afectan a los clientes, sino que dañan la imagen de negocios que han construido su prestigio durante años. La Taberna Laredo ha sido clara en su aviso, pero la advertencia sirve para todos: si una web pide tarjeta para reservar en un restaurante, desconfía. Puede que estés a un sólo clic de entregar tus datos a un estafador.