Ni mitos ni bulos: la DGT aclara, por fin,todo sobre la baliza V-16 que es obligatoria en unos días

En los últimos años, la seguridad vial ha experimentado una transformación notable. En este contexto surge la baliza V-16 conectada, un dispositivo que todos los turismos, vehículos mixtos adaptables, furgonetas de transporte de mercancías y autobuses deberán llevar obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2026.

Según el director general de Tráfico, Pere Navarro, «la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia».

Baliza V-16 obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

La V-16 es una pequeña baliza de color amarillo equipada con una luz intermitente visible en 360 grados y capaz de alcanzar hasta 1.000 metros de distancia en condiciones óptimas.

«La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable».

Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

¿Avisa a los servicios de emergencia?

Una de las dudas más comunes es si el dispositivo funciona como un sistema de aviso automático a los servicios de emergencia, como el eCall. La respuesta es no: la baliza sólo transmite la posición del vehículo inmovilizado, sin enviar datos personales ni información del vehículo.

¿Cualquier baliza conectada sirve?

«Sólo son válidas las balizas homologadas y publicadas en el listado oficial de la DGT tras superar ensayos certificados. Deben incluir el nombre del laboratorio y el número de certificado grabado en la tulipa. Usar un dispositivo no certificado no es válido ni seguro».

¿Es válida en el extranjero?

La baliza V-16 conectada es plenamente válida para los vehículos matriculados en España que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena sobre Circulación Vial, entre los que se encuentran Portugal, Francia, Alemania, Italia o el Reino Unido, entre muchos otros. Esta normativa internacional establece que los Estados pueden exigir a los vehículos extranjeros algún dispositivo de señalización en caso de incidencia, siempre que se trate de una placa triangular de advertencia o de cualquier otro dispositivo equivalente que esté reconocido por la legislación del país de matriculación. Esto significa que, si un vehículo español utiliza la V-16 homologada, puede circular sin problemas por todos estos países, ya que la baliza cumple los requisitos de eficacia exigidos por España.