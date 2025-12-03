Terraza, piscina y gimnasio: la urbanización de moda de Madrid con pisos por 260.000 €

Encontrar una vivienda asequible en Madrid se ha convertido casi en una misión imposible. Quien ha intentado comprar en los últimos meses habrá vivido lo que muchos: precios disparados, falta de oferta accesible y una competencia feroz por cualquier piso que se ajuste mínimamente al presupuesto medio. En ese contexto, cada oportunidad que aparece en el mercado despierta un interés inmediato, sobre todo cuando combina obra nueva, buenas calidades y un precio que no sea desorbitado.

Por eso muchas miradas están puestas en la expansión del sureste de la capital, una zona que en los últimos años ha ido ganando protagonismo gracias a barrios como El Cañaveral. Son espacios aún por consolidar, pero con un potencial enorme y precios más asequibles que los del interior de la M-30. Y es ahí donde Los Berrocales está empezando a destacar como la que podría ser una de las grandes sorpresas del mercado residencial madrileño. En esta zona, aún emergente, han comenzado a aparecer proyectos que rompen por completo con la dinámica habitual del mercado en Madrid: viviendas nuevas, bien distribuidas, con terrazas amplias, zonas comunes muy completas y precios que arrancan en torno a los 260.000 euros. Una cifra que, comparada con otras partes de la capital, resulta un rara avis que nadie quiere dejar escapar.

La urbanización de moda de Madrid con pisos por 260.000 €

Los Berrocales se presenta como una de las grandes oportunidades dentro del desarrollo urbanístico del sureste de Madrid. Aquí es donde la unión de Dazia Capital y la gestora internacional BGO ha impulsado un proyecto que ya empieza a captar la atención de quienes buscan vivienda sin renunciar a calidades modernas.

La iniciativa apuesta por una gran manzana orientada a reducir el tráfico interior y a ampliar los espacios verdes y peatonales, un modelo urbanístico cada vez más extendido en Europa. Según adelantó El Economista, la inversión prevista alcanza los 63 millones de euros y permitirá la construcción de 165 viviendas de obra nueva, todas ellas diseñadas bajo la marca Darya Homes.

Se trata de un desarrollo que busca un equilibrio claro: viviendas luminosas, con buena distribución y orientadas a un estilo de vida más sostenible y humano, pero sin disparar los precios. Y eso, en Madrid, ya es algo destacable.

Así van a ser estos nuevos pisos en Madrid

En esta promoción conviven varios tipos de vivienda, desde los pisos más pequeños, pensados para quien busca algo manejable y moderno, hasta opciones de dos y tres dormitorios que encajan mejor con familias o con quienes necesitan un poco más de espacio. Lo interesante es que, aunque cambie el tamaño, casi todos comparten un mismo sello: la terraza que aporta luz y la oportunidad de tener un espacio exterior que se valora.

Las unidades más compactas rondan los 60 metros interiores y suman una pequeña terraza de unos 7 metros. Las más grandes, las de tres habitaciones, suben hasta los 106 metros y mantienen también su propio espacio exterior. Luego están los casos especiales: los bajos, que incorporan jardines de unos 60 metros, y los áticos, que ofrecen terrazas enormes, de hasta 70 metros, orientadas hacia el skyline de Madrid. Son detalles que marcan la diferencia y explican por qué muchos están empezando a mirar a Los Berrocales con otros ojos.

Lo más llamativo es que todo esto arranca desde unos 265.000 euros, una cifra que en la capital resulta casi un pequeño milagro si hablamos de obra nueva y de calidades de este nivel.

Zonas comunes al nivel de una gran urbanización

La urbanización está pensada para convertirse en un pequeño oasis dentro del barrio y competir en servicios con otras promociones más exclusivas, pero a un precio mucho más ajustado. Las zonas comunes incluyen:

Piscina salina exterior con solárium

Piscina interior climatizada

Gimnasio totalmente equipado

Spa para mascotas

Sala de cine

Zonas infantiles interiores y exteriores

Coworking

Sauna

Terraza chill-out en cubierta con vistas panorámicas

Una oferta que refleja un modelo residencial moderno, basado más en la calidad de vida con ventilación cruzada, luz natural, terrazas amplias, que en acumular metros cuadrados.

Las obras para estos nuevos pisos en Madrid, comenzarán en los próximos meses y la previsión es que las primeras viviendas se entreguen a finales de 2028, un plazo relativamente corto teniendo en cuenta la media del sector en la capital. La comercialización corre a cargo de Excent, la marca de obra nueva de Aliseda.

Más allá del atractivo del precio, la elección de la parcela también se considera clave. Su calidad, ubicación y margen de crecimiento han llevado a los promotores a defender que Los Berrocales podría convertirse en una referencia del nuevo urbanismo madrileño. El diseño del Estudio Lamela, que firma el proyecto, apuesta por un concepto humano, sostenible y centrado en mejorar el día a día de los vecinos. Así, en un mercado donde casi todo parece inalcanzable, esta promoción se perfila como una excepción que podría marcar tendencia en los próximos años. Una urbanización con servicios de alto nivel, precios más razonables y una forma distinta de entender la vivienda en Madrid.