La razón por la que todos debemos llevar un billete de 50 euros doblado en la cartera: lo piden los expertos

En los últimos años, España ha avanzado hacia una sociedad en la que los pagos electrónicos se han convertido en la norma. Tarjetas bancarias, aplicaciones móviles como Bizum, Apple Pay o Google Pay, relojes inteligentes y transferencias instantáneas han transformado la forma en la que realizamos nuestras compras cotidianas. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología también ha puesto sobre la mesa una realidad que a menudo pasamos por alto: la fragilidad del sistema cuando ocurre un fallo técnico o un apagón inesperado.

El apagón del 28 de abril se convirtió en un ejemplo claro de lo que ocurre cuando nuestra vida digital se detiene por completo. Durante aquellas horas de desconcierto, miles de personas se encontraron con que no podían pagar con tarjeta; los datáfonos no respondían, los cajeros automáticos estaban inoperativos y, por ende, la retirada de efectivo no era una opción.

La recomendación de llevar 50 euros en la cartera

El apagón puso de manifiesto una recomendación que los expertos llevan años repitiendo: siempre conviene llevar dinero en efectivo en la cartera. Lo ideal es llevar un billete de 50 euros doblado, reservado únicamente para momentos de necesidad.

El dinero en efectivo no necesita cobertura móvil, no depende de redes eléctricas, no requiere acceso a Internet y no tiene intermediarios. Pero no hace falta llegar a una situación extrema de apagón generalizado para que el efectivo sea útil. Existen muchos escenarios cotidianos en los que disponer de él puede sacarnos de un apuro:

En ocasiones, los establecimientos experimentan fallos en la conexión o en el propio terminal de pago. Puede ser por problemas de cobertura, cortes puntuales de internet o fallos técnicos del banco. Si esto ocurre, sólo es posible pagar con efectivo.

Aunque cada vez son menos, siguen existiendo pequeños negocios, bares rurales, taxis, mercadillos o ferias donde no se puede pagar con tarjeta.

Cada vez es más común que muchas personas salgan de casa sin cartera, confiando en el móvil como única herramienta de pago. Pero, ¿qué sucede si el teléfono se queda sin batería? ¿O si se pierde?

La cifra de 50 euros no es casual. Se considera un importe lo suficientemente alto como para cubrir emergencias cotidianas (como pagar un taxi, comprar comida, pagar medicamentos o gasolina). Un billete de 20 euros puede quedarse corto en ciertas situaciones, mientras que uno de 100 puede resultar excesivo o difícil de manejar en pequeños comercios.

Pero, ¿por qué debe estar doblado? Un billete sin doblar, completamente visible dentro de la cartera, se puede utilizar de forma accidental o impulsiva, perdiendo así su función de «dinero de emergencia». En cambio, un billete doblado pasa más desapercibido.

‘Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo’

El Banco de España ha publicado el «Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2025», en el que se observa que, aunque el uso del dinero físico continúa disminuyendo, sigue siendo el medio de pago principal en los establecimientos físicos. De hecho, el 57% de los consumidores lo utiliza como primera opción en sus compras presenciales y un 55% afirma emplearlo a diario.

No obstante, ambas cifras han descendido ligeramente respecto a 2024. A pesar de esta caída, la tarjeta bancaria se mantiene como la segunda opción más habitual, utilizada por el 27% de la población, mientras que los dispositivos móviles continúan ganando terreno y alcanzan un 15% de uso, frente al 11% registrado el año anterior.

En cuanto a los perfiles sociodemográficos, el estudio revela diferencias significativas. Por un lado, los hombres recurren al efectivo en mayor proporción que las mujeres, mientras que estas últimas prefieren la tarjeta bancaria como medio de pago principal.

Por otro lado, la edad también influye: las personas mayores de 54 años utilizan mayoritariamente el efectivo, el grupo de entre 35 y 54 años se decanta por la tarjeta y los más jóvenes optan con más frecuencia por los dispositivos móviles. Además, el informe señala que el efectivo sigue siendo el medio más utilizado en pagos entre particulares, aunque desciende del 63% al 57%, desplazado progresivamente por Bizum, que aumenta hasta el 37%.

¿Cuándo es el próximo apagón?

El apagón eléctrico que afectó a España, Portugal y Francia a finales de abril de 2025, junto con las advertencias posteriores emitidas por Red Eléctrica, ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos fallos de suministro. En este contexto, distintas herramientas de inteligencia artificial han hecho algunas estimaciones.

Los análisis técnicos señalan que el riesgo de apagón es más alto en 2026 que en 2030, y que los años 2026, 2027, 2028 y 2029 deben considerarse como una fase «crítica». La estimación cualitativa parte de varios puntos clave: la probabilidad de sufrir un apagón es cinco veces más alta que en 2021, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Aun así, la IA insiste en que no existe un «peligro inminente». En cuanto a las causas que alimentan el riesgo, Red Eléctrica advierte de que el cierre de centrales convencionales limitará el margen de maniobra ante fallos imprevistos.