El dinero exacto que puedes tener en casa de forma legal si vuelve a haber un apagón en España

En una sociedad cada vez más digitalizada, donde el uso de tarjetas bancarias y aplicaciones móviles para pagar se ha convertido en norma, muchas personas han dejado de considerar útil llevar dinero en efectivo, y mucho menos tenerlo en casa. Sin embargo, la realidad demuestra que este puede convertirse en un salvavidas cuando menos lo esperamos. Basta con recordar lo ocurrido el pasado 28 de abril en España, donde un corte generalizado de luz dejó a numerosos ciudadanos sin posibilidad de realizar pagos electrónicos, lo que generó una situación de incertidumbre y dependencia del efectivo.

Las monedas y billetes, relegados en el día a día, se transformaron de pronto en la única forma viable de adquirir productos básicos o pagar servicios urgentes. Tener efectivo a mano puede parecer un hábito anticuado, pero en contextos de emergencia, como una catástrofe natural, apagones eléctricos o fallos en los sistemas de comunicación, su valor se multiplica. Ahora bien, hay una serie de cuestiones a considerar, como si se puede tener dinero en casa sin restricciones o qué requisitos impone Hacienda.

¿Cuánto dinero hay que tener en casa?

Una de las principales dudas que surge al hablar de tener efectivo en casa es si la ley lo permite. La respuesta es sí. En España, no existe ninguna normativa que limite específicamente la cantidad de dinero en metálico que se puede guardar en el hogar, siempre que ese dinero tenga un origen lícito y esté debidamente justificado ante Hacienda si fuese necesario.

La Agencia Tributaria no penaliza la tenencia de efectivo, pero sí puede exigir pruebas de su procedencia. Es decir, si guardas grandes sumas de dinero en casa y en algún momento surge una inspección o una investigación fiscal, deberás poder acreditar que ese dinero proviene, por ejemplo, de tus ingresos por trabajo, ahorros, una herencia declarada o una venta legítima.

Aunque la ley no establece un límite concreto, los expertos financieros y las propias entidades bancarias desaconsejan guardar grandes cantidades de dinero en casa. No solo por cuestiones de seguridad (ya que el riesgo de robo es evidente=, sino también porque el dinero guardado no genera intereses, puede deteriorarse, y pierde valor con la inflación.

Una recomendación sensata es tener una cantidad que te permita afrontar de tres a siete días de emergencia. Esto puede oscilar entre 300 y 1.000 euros, dependiendo del número de personas en el hogar.

Retirada de efectivo

Otra cuestión importante tiene que ver con la retirada de efectivo. No hay ninguna ley que prohíba sacar dinero del banco, pero las entidades están obligadas a notificar a la Agencia Tributaria cualquier movimiento que supere ciertos umbrales:

Retiradas o ingresos de más de 3.000 euros pueden ser objeto de revisión.

Operaciones con billetes de 500 euros despiertan sospechas automáticas.

Movimientos superiores a 10.000 euros, tanto al entrar como al salir del país, deben ser declarados mediante el modelo S1 ante el Banco de España.

Estas normas no impiden tener efectivo en casa, pero buscan prevenir delitos como el blanqueo de capitales o la evasión fiscal.

Si decides ahorrar una cantidad significativa de efectivo en casa, es recomendable incluirla en tu declaración de la Renta, siempre que represente un volumen relevante de tu patrimonio. Hacienda puede requerir esta información si detecta incongruencias entre tus ingresos declarados y tu nivel de vida.

Para justificar el origen del dinero es fundamental guardar los resguardos de las extracciones, justificantes de ventas, recibos de donaciones o herencias, o cualquier otro documento que explique cómo has obtenido esos fondos.

¿Y en el resto de Europa?

España no es el único país con normativas sobre pagos en metálico. En Francia, el límite está fijado en 1.000 euros, igual que en nuestro país. En Italia, sin embargo, se permite pagar hasta 3.000 euros en efectivo. Alemania, en cambio, no ha impuesto todavía un límite específico, aunque ya se debate establecer uno en torno a los 5.000 euros. La Comisión Europea, de hecho, ha comenzado a trabajar en una posible regulación común a nivel de la UE.

Esto demuestra que la tendencia general en Europa apunta hacia un control cada vez más riguroso del uso de dinero en metálico, aunque se sigue reconociendo su utilidad en situaciones excepcionales.

Guardar dinero en casa no es ilegal en España, pero es fundamental hacerlo de forma responsable y dentro de un marco legal para evitar problemas con Hacienda. No hay un tope establecido, pero sí hay obligaciones legales si el origen del dinero no está justificado o si se utiliza en transacciones que superen los límites establecidos.

En un mundo donde la tecnología domina, contar con algo de efectivo sigue siendo una medida práctica y sensata ante situaciones de emergencia. Siempre que esté bien documentado, gestionado de forma segura y utilizado dentro de los márgenes legales, el efectivo puede ser ese respaldo que marque la diferencia cuando todo lo demás falle.