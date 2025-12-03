El Ibex 35 ha abierto la sesión de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, con una subida del 0,5%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.473 puntos, por encima de la barrera de los 16.473 enteros. El índice se ha visto impulsado al alza por Inditex, que ha presentado sus resultados esta mañana. Tras ello, los inversores han reaccionado con optimismo.

En concreto, Inditex aumentó su beneficio neto un 3,9% en sus primeros tres trimestres fiscales (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre) en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 4.622 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras ello, las acciones de la compañía han abierto la jornada de la Bolsa con un incremento superior al 7%.

Además, Ferrovial abonará esta Navidad un dividendo adicional en efectivo de 0,077 euros por cada acción existente de 0,01 euros de valor nominal, lo que representa un desembolso total de 55,6 millones de euros, de acuerdo con las previsiones de caja para el cierre del ejercicio.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de este miércoles, el mayor ascenso dentro del Ibex 35 se lo anotaba Inditex, que subía un 4,34% en la apertura. A las 9:04 horas aumentaba su alza al 7%. Tras la firma textil gallega se situaba Indra (+2,72%), Solaria (+1,01%) y Acerinox (+0,91%). Por contra, en el lado de los descensos, sobresalían Enagás (-2,75%), Ferrovial (-0,46%) y Mapfre, cuyas acciones cedían un 0,35%.

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos comenzaban la sesión bursátil de hoy en terreno mixto. En concreto, Londres cedía un 0,1%, mientras que Francfort, Milán y París subían un 0,5%, un 0,33% y un 0,1%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,37% hasta situarse en 62,68 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,44% que lo llevaba a alcanzar los 58,9 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1652 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,227%.