Buenas noticias para las amas de casa: la ayuda de 480 euros del SEPE y cómo solicitarla

Ser ama de casa puede sonar a algo del pasado, pero la realidad es que muchas mujeres, y también algunos hombres, siguen dedicando su vida a cuidar de su hogar y de su familia. El problema aparece cuando se mira la parte laboral: esos años de trabajo no cuentan como cotización y, por tanto, no generan derecho a paro ni suman para la pensión. De este modo, cuando llega la jubilación o surge una enfermedad inesperada, esa ausencia de cotización deja a muchas personas sin apoyo económico. Es una situación conocida, aunque pocas veces se explica con la claridad que merece. Por eso, cada vez que aparece una ayuda pensada para quienes quieren volver al mercado laboral, es normal que genere interés. Y, en muchos casos, también un cierto alivio.

Una de esas ayudas es la Renta Activa de Inserción (RAI). No es una compensación por los años dedicados al hogar, ni pretende serlo, pero sí puede funcionar como un empujón para quienes deciden dar el paso de buscar trabajo después de mucho tiempo. Muchas amas de casa se encuentran en esa situación: quieren reengancharse al mundo laboral, pero necesitan un pequeño respaldo económico para empezar a moverse con más tranquilidad. La RAI ofrece 480 euros al mes durante casi un año, 11 meses en total, siempre que se cumplan los requisitos. Una cantidad que aunque modesta, puede servir por ejemplo para pagar un curso, cubrir el transporte, contar con alguien que apoye en las cuestiones domésticas o, simplemente, tener un respiro mientras vuelven a organizar su vida laboral. Desde el SEPE explican que ese es el objetivo: acompañar, no sustituir un sueldo.

Buenas noticias para las amas de casa: la ayuda de 480 euros del SEPE

La Renta Activa de Inserción es una ayuda destinada a personas en desempleo que tienen dificultades especiales para volver al mercado laboral. Puede ser por edad, por haber estado mucho tiempo sin trabajar o por circunstancias personales. No es una ayuda universal, pero sí una vía que permite a ciertos colectivos, en el que están incluídas las amas de casa, tener un ingreso mientras realizan acciones de búsqueda activa de empleo.

La cantidad de 480 euros no varía, y los 11 meses de duración tampoco. La clave está en poder demostrar que se está inscrita como demandante de empleo y que se mantiene esa inscripción durante todo el tiempo que dura la prestación. No basta con apuntarse una vez: el SEPE pide que haya un compromiso real por parte de la persona solicitante.

Las amas de casa encajan en este programa porque muchas de ellas no han cotizado a la Seguridad Social lo necesario para obtener una prestación por desempleo tradicional. Al no haber trabajado fuera del hogar o haberlo hecho de forma intermitente, la RAI se convierte en su principal alternativa.

Requisitos que deben cumplir las amas de casa para solicitar los 480 euros

Para acceder a la RAI, el SEPE exige una serie de condiciones que conviene conocer con calma. Algunas son más estrictas de lo que parecen, y otras simplemente requieren organización.

Estos son los requisitos más importantes:

Estar desempleada en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. Figurar como demandante de empleo y mantener esa inscripción durante toda la ayuda.

y mantener esa inscripción durante toda la ayuda. Firmar el compromiso de actividad , es decir, comprometerse a buscar empleo y aceptar ofertas adecuadas.

, es decir, comprometerse a buscar empleo y aceptar ofertas adecuadas. Ser menor de 65 años.

No superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ingresos mensuales propios.

en ingresos mensuales propios. No haber sido beneficiaria de la RAI más de tres veces en programas anteriores.

A estos requisitos generales se suman los que afectan a un colectivo muy concreto: las víctimas de violencia de género, doméstica o sexual. Estas mujeres tienen acceso preferente a la RAI siempre que acrediten su situación, no convivan con el agresor y cumplan el requisito de carencia de rentas.

Hay un punto que conviene repetir porque muchas solicitantes lo desconocen: sólo se puede pedir la RAI hasta tres veces en la vida, y cada solicitud está condicionada a que se hayan cumplido los requisitos previos. No es una ayuda que pueda renovarse indefinidamente.

Cómo solicitar esta ayuda: paso a paso

Una de las ventajas de la RAI es que la solicitud puede hacerse tanto por internet como de forma presencial, algo que facilita mucho el proceso a quienes no están familiarizadas con los trámites digitales.

Solicitud online en la Sede Electrónica del SEPE

Es la opción que recomiendan desde el organismo por rapidez.

Entrar en la Sede Electrónica del SEPE.

Acceder al apartado de Solicitudes.

Seleccionar Renta Activa de Inserción (RAI).

Identificarse con Cl@ve PIN, DNIe o certificado digital.

Rellenar el formulario y adjuntar la documentación necesaria.

Después de enviarla, el SEPE revisa la solicitud y, si todo está correcto, la ayuda se concede sin necesidad de acudir a una oficina.

Solicitud presencial

Para quienes prefieren el método tradicional:

Acudir a una oficina de prestaciones del SEPE (siempre con cita previa).

Presentar el formulario y la documentación.

También puede enviarse por registro o correo administrativo.

La ventaja es que un funcionario puede resolver dudas en el momento, algo útil para quienes piden la ayuda por primera vez.

Cuándo se cobra

El pago se realiza cada mes, normalmente entre los días 10 y 15, tal como ocurre con el resto de prestaciones gestionadas por el SEPE. Pero no olvidemos que la ayuda permite además, acceder a programas de orientación laboral, acompañamiento y formación, lo que facilita aún más el proceso de reincorporación al mundo laboral.