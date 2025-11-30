El SEPE lo confirma: con un único requisito podrás cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años

Un único requisito se necesita para cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años. Este tipo de subsidio puede convertirse en una necesidad para esas personas que deberán vivir de él, es decir, no tendrán el trabajo o los elementos necesarios que pueden hacer que se tenga una vida digna. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos que tener que enfrentarnos a un problema que gracias al SEPE será más llevadero.

Lo confirma el SEPE

El SEPE confirma que hay una ayuda para aquellas personas mayores de 52 años que necesiten una prestación durante un tiempo determinado. A estas edades y dependiendo de cada uno de los detalles que hacen que estas personas tengan más dificultades para encontrar trabajo.

Un único requisito se necesita para cobrar esta ayuda para mayores de 52 años

Hay dos condiciones que el SEPE considera esenciales para poder cobrar esta ayuda en caso de tener más de 52 años:

Haber agotado el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, una prestación contributiva por desempleo, en este caso, se elimina la exigencia de permanecer inscrito o inscrita como demandante de empleo durante el plazo de un mes, por lo que la fecha del hecho causante es la del agotamiento de la prestación contributiva.

Acreditar situación legal de desempleo el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, habiendo cotizado al menos noventa días.

Siguiendo con la misma explicación hay una serie de requisitos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días que deberíamos empezar a tener en consideración:

B) Tener 52 años en la fecha en la que se encuentre en una de las situaciones indicadas en la letra A) anterior. C) Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial. D) En la fecha del reconocimiento del derecho, estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, y haber suscrito el acuerdo de actividad. E) Acreditar que, en la fecha del hecho causante correspondiente (agotamiento de la prestación contributiva o situación legal de desempleo) cumples las siguientes condiciones:

E.1) Cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. También puedes acceder a este subsidio si reunías todos los requisitos excepto tener 52 años cumplidos cuando agotaste la prestación contributiva o acreditaste situación legal de desempleo y al menos 90 días de cotización. En este caso, puedes solicitar el acceso a este subsidio a partir de la fecha en que cumplas dicha edad, siempre que en la fecha de la presentación de la solicitud cumplas el requisito de carencia de rentas, y hayas permanecido inscrito o inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo desde la fecha del agotamiento de la prestación contributiva o de la situación legal de desempleo, hasta la fecha de la solicitud del subsidio.

E.2) Haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral.