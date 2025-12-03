Adiós a conducir por Madrid a partir de este día: comprueba si afecta a tu coche

Todas aquellas personas que cogen el coche a diario y viven en una gran ciudad, saben que cada vez es más complicado circular. Y en el caso concreto de Madrid, parece que todavía lo va a ser más si tenemos en cuenta las zonas de bajas emisiones, que se han ido ampliando en los últimos meses y cómo, a partir del próximo año, determinados coches que no tengan la etiqueta correspondiente, no podrán circular por algunas de las vías ya añadidas. De hecho, quienes todavía utilizan un coche antiguo para conducir por Madrid por ejemplo, no podrán entrar en toda la zona de la M-30.

Muchas personas creen que estas medidas sólo afectan a los que viven en el distrito Centro, pero la realidad es distinta. El perímetro afectado abarca toda la almendra central y la propia M-30, un área clave para el día a día de quienes trabajan, estudian o simplemente cruzan Madrid de un extremo a otro. Y lo más determinante: no depende del año de matriculación, sino de la etiqueta medioambiental que aparece en la ficha de tu coche. Así si tienes un vehículo sin etiqueta, probablemente llevas meses oyendo que el tiempo se agota. Pues bien, la fecha ya está marcada en el calendario. A partir del 1 de enero de 2026, Madrid dirá un adiós definitivo a su circulación. Conviene saber si estás entre los afectados y qué alternativas tienes antes de que llegue el momento si deseas conducir por Madrid sin que te pongan una multa, o no te dejen pasar.

Adiós a conducir por Madrid a partir de este día

El cambio más importante llega con los vehículos sin etiqueta ambiental, los conocidos como A. Hasta ahora podían conducir por Madrid gracias a una moratoria que se ha ido retrasando. Pero ahora ese margen se acaba: el 31 de diciembre, a medianoche, será la última vez que puedan acceder o circular por la almendra central sin sanción. Desde las 00:00 del 1 de enero de 2026, el sistema empezará a multar de forma automática.

¿Quiénes están dentro de esta categoría?

Los coches de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006. Son los modelos considerados más contaminantes y, por tanto, los primeros en quedar excluidos del tráfico urbano.

Aun así, existen tres excepciones muy concretas. Podrán seguir circulando:

Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (registrados y señalizados como TEPMR).

para personas con movilidad reducida (registrados y señalizados como TEPMR). Vehículos históricos con etiqueta H.

con etiqueta H. Vehículos de emergencias.

Fuera de esos casos, ningún coche sin etiqueta podrá moverse por la M-30 ni por las calles que encierra su perímetro.

Qué pasa con los coches B, C, ECO y Cero

A partir de aquí todo depende de la etiqueta. Las siguientes categorías no quedan prohibidas, pero sí tienen restricciones que conviene conocer.

Vehículos con etiqueta B. Incluye los gasolina matriculados entre 2001 y 2005 y los diésel entre 2006 y 2013. Estos vehículos pueden circular por la mayor parte de Madrid, pero ya tienen limitaciones en las zonas más protegidas: Distrito Centro y Plaza Elíptica. A partir de 2026, se espera que estas restricciones sigan operativas e incluso puedan ampliarse en años posteriores.

Incluye los gasolina matriculados entre 2001 y 2005 y los diésel entre 2006 y 2013. Estos vehículos Distrito Centro y Plaza Elíptica. A partir de 2026, se espera que estas restricciones sigan operativas e incluso puedan ampliarse en años posteriores. Vehículos con etiqueta C . Son los gasolina matriculados desde 2006 y los diésel a partir de 2014. Pueden circular, pero también encuentran barreras puntuales en zonas de especial protección. A nivel general, siguen teniendo acceso al resto de la ciudad.

. Son los gasolina matriculados desde 2006 y los diésel a partir de 2014. Pueden circular, pero también encuentran barreras puntuales en zonas de especial protección. A nivel general, Vehículos ECO y CERO. Son los grandes beneficiados del nuevo escenario. Los ECO: híbridos, híbridos enchufables con menos de 40 km eléctricos y vehículos de gas. Los CERO: eléctricos puros o híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía eléctrica. Ambos pueden circular sin restricciones y mantienen ventajas en aparcamientos y áreas reguladas.

Qué opciones tienes si tu coche no tiene etiqueta

Para quienes poseen un coche sin etiqueta, la realidad a partir de 2026 es clara: no podrán circular dentro de la M-30. Sin embargo, eso no significa que no haya alternativas.

Usar el transporte público, especialmente si realizas trayectos diarios hacia la almendra central.

especialmente si realizas trayectos diarios hacia la almendra central. Renovar el vehículo por uno con etiqueta ECO o Cero Emisiones, algo que muchos conductores ya están valorando por la presión regulatoria.

por uno con etiqueta ECO o Cero Emisiones, algo que muchos conductores ya están valorando por la presión regulatoria. Aparcar en un disuasorio exterior y continuar el recorrido en Metro o autobús.

y continuar el recorrido en Metro o autobús. Solicitar una excepción, sólo si perteneces a colectivos muy concretos (movilidad reducida, vehículos históricos o necesidades justificadas ante el Ayuntamiento).

Algunas autorizaciones excepcionales pueden concederse por motivos de salud, compra de un coche nuevo pendiente de entrega o actividad profesional, pero requieren acreditarlo y tramitarlos con tiempo.

Por qué se endurecen las restricciones

Madrid avanza hacia una Zona de Bajas Emisiones unificada y permanente. La ciudad está obligada a cumplir los límites de contaminación fijados por normativa estatal y europea, y lleva años activando restricciones temporales cada vez que hay picos de dióxido de nitrógeno. El objetivo ahora es evitar llegar a esos escenarios.

Desde el Ayuntamiento defienden que estas medidas buscan garantizar una calidad del aire similar para todos los barrios y no sólo para las zonas más turísticas o céntricas. La idea es extender la protección a todo el municipio y reducir progresivamente la presencia de los vehículos más contaminantes.