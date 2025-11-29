Es oficial: entran en vigor las multas por circular en la zona ZBE en estas ciudades de Cataluña

Desde finales de noviembre y comienzos de diciembre de 2025, diversas ciudades catalanas han activado definitivamente el régimen sancionador en sus zonas de bajas emisiones (ZBE). Esto significa que ya no basta con señalizar las zonas ni con advertir: quienes entren a estas ciudades con un vehículo no autorizado podrán ser sancionados. Entre éstas, Tarragona, Terrassa, Reus y Sabadell se encuentran entre las que aplican multas a conductores que no respeten las reglas de acceso. La medida busca reducir la contaminación, pero también supone un cambio real en la movilidad urbana, que los conductores deben tener muy en cuenta.

Las sanciones: 200 euros para los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) u otros que no estén autorizados. En muchos casos, esta multa se considera grave, aunque sin retirada de puntos. Además, los sistemas de vigilancia ya están activos, con cámaras de lectura de matrícula, registro municipal de vehículos autorizados y control automatizado, por lo que las infracciones son detectadas fácilmente. Quien acceda a la ZBE con un coche no permitido corre el riesgo de enfrentarse no solo a una sanción económica, sino también a complicaciones administrativas si intenta recurrir. El nuevo paso convierte las zonas de bajas emisiones en áreas con control real, no sólo simbólico.

Multas por circular en la zona ZBE en las ciudades de Cataluña

Qué ciudades han comenzado a multar

En estos días comenzarán a aplicar sanciones ciudades como Tarragona, Terrassa, Reus y Sabadell. En el caso de Tarragona, se han instalado 44 cámaras que controlan los accesos, y la ZBE afectará principalmente la Part Alta, el Eixample y los barrios marítimos, restringiendo la circulación de lunes a viernes entre las 7 y las 19 horas.

En otras localidades de Cataluña ya había ZBE implantadas, pero a lo largo de 2025 muchas han completado la fase técnica y administrativo-legal, lo que les permite pasar a régimen sancionador. Es el caso de Reus, cuyo Ayuntamiento contempla multas para vehículos sin etiqueta ambiental, y de Terrassa, que tras un periodo de adaptación finaliza los preparativos para sancionar.

Qué coches pueden ser sancionados

Las multas alcanzan principalmente a quienes accedan con vehículos que no cuenten con distintivo ambiental de la DGT —etiqueta “A” o sin distintivo—, es decir: automóviles de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006.

Los coches con etiqueta medioambiental C, B, ECO o Cero generalmente quedan autorizados, salvo excepciones por episodios de alta contaminación u otras regulaciones particulares del municipio.

Cuál es la multa y cómo se aplica la norma ZBE

La sanción establecida en la mayoría de estas ZBE es de 200 euros para quienes circulen sin la autorización correspondiente. Si se realiza un pronto pago suele aplicarse una reducción parcial.

No suele conllevar retirada de puntos del carnet, pero sí representa una infracción grave. En algunos municipios, además, los reincidentes pueden afrontar aumentos en la sanción.

Cómo se controla: cámaras, registro y tecnología

El control ya no es manual ni aleatorio: en muchas ciudades, como por ejemplo Tarragona, las ZBE operan por medio de cámaras de lectura automática de matrículas ubicadas en las entradas y puntos clave del perímetro. Estos sistemas detectan los vehículos que acceden, los cruzan con los registros oficiales y determinan si cuentan con el distintivo ambiental correspondiente. Si no lo tienen, se activa un mecanismo de sanción automática.

Además, los ayuntamientos gestionan un registro de vehículos autorizados, lo que permite diferenciar a residentes, servicios esenciales, transporte de mercancías o personas con movilidad reducida, entre otros supuestos con excepciones.

Qué consecuencias tiene para conductores y ciudadanos

Para muchos conductores, esta nueva fase de la ZBE supone un cambio drástico. Ya no sirve despreocuparse si el vehículo «solo va a pasar rápido por el centro»: entrar a la ZBE sin distintivo puede costar 200 euros de multa. Además, la presencia de sistemas electrónicos reduce la posibilidad de “escapar” de un control, incluso si el vehículo solo atraviesa la zona.

Por otro lado, la regulación responde a obligaciones derivadas de la normativa nacional e internacional en materia de calidad del aire y cambio climático, como la Ley de cambio climático y transición energética.

En zonas turísticas o con mucho tráfico, este régimen puede incentivar el uso del transporte público, la movilidad sostenible —bicicletas, patinetes, vehículos eléctricos— o el uso de aparcamientos disuasorios. También supone un esfuerzo de adaptación para quienes poseen vehículos antiguos: tendrán que valorar si les compensa mantener el coche, cambiarlo o recurrir a otras alternativas de movilidad.

Qué deben saber los que circulan por zonas ZBE en Cataluña