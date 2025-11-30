Estas son las multas por entrar en la ZBE que entra en vigor en Cataluña y así se controla el acceso

En los últimos años, numerosas ciudades catalanas han implementado Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para reducir la contaminación del aire y mejorar la salud pública. Estas zonas limitan o prohíben la entrada de vehículos altamente contaminantes, dependiendo de su etiqueta ambiental. Para que estas restricciones funcionen, se han desarrollado sistemas de control automatizados y normativas específicas: no basta con señalar la zona, sino que es necesario vigilar quién entra, cuándo y con qué tipo de vehículo. Estas son las multas por entrar en la ZBE y el control al acceso.

La base del sistema es el uso de cámaras de lectura de matrícula y un registro de vehículos autorizados, que permite identificar automáticamente los coches sin la etiqueta ambiental adecuada. En algunas ciudades también se establecen excepciones temporales, permisos especiales o un límite de accesos anuales. Además, la normativa autonómica exige que, antes del 2026-2028, los municipios con más de 20.000 o 50.000 habitantes tengan sus ZBE operativas y controladas. A través de estos mecanismos, las autoridades combinan tecnología, registro administrativo y regulación legal para garantizar que las ZBE no queden en papel mojado, sino que funcionen en la práctica como herramienta real de mejora del aire. Nos centramos en las multas por entrar en la ZBE que entra en vigor en Cataluña y qué normas se aplican.

Multas por entrar en la ZBE y control de acceso

Tecnología de control: cámaras de lectura automática de matrículas

La pieza central del sistema de vigilancia de las ZBE en Cataluña son las cámaras con lectura automática de matrículas. En el caso de la ZBE Rondes de Barcelona, por ejemplo, más de 100 cámaras están distribuidas por accesos, vías de entrada y puntos clave del perímetro, como explica un artículo del RACE, de modo que cualquier vehículo que entre en la zona sea captado automáticamente.

Estas cámaras detectan la matrícula, la comparan con las bases de datos oficiales que indican los distintivos ambientales asignados por la Dirección General de Tráfico (DGT), y determinan si el vehículo tiene permiso para circular o no. Si el coche no tiene la pegatina adecuada —o carece de ella—, el sistema lo registra como infracción. Esto permite un control automatizado 24 horas al día, sin necesidad de presencia constante de agentes de tráfico.

Cuando las cámaras detectan una matrícula no autorizada, la información se envía a un centro de control que gestiona multas o avisos.

Registro de vehículos y permisos especiales

El control no se limita solo a cámaras: cada municipio con ZBE debe gestionar un registro de vehículos autorizados. Este registro incluye aquellos coches que cumplen los requisitos ambientales (etiqueta 0, ECO, C o B) y los que, aunque no cumplan, obtienen un permiso especial.

Por ejemplo, pueden existir exenciones o permisos temporales para vehículos de residentes, transportes esenciales, personas con movilidad reducida, servicios de urgencia o casos justificados.

Algunos municipios permiten a los vehículos antiguos o sin etiqueta solicitar un acceso limitado al año, aunque con restricciones: por ejemplo, un número máximo de días o solo cuando no hay episodio de alta contaminación. Esto busca equilibrar la protección del aire con la realidad social de quienes aún poseen vehículos más antiguos.

Este registro obligatorio permite a las autoridades tener control administrativo y, combinado con las cámaras automáticas, garantizar que solo los vehículos autorizados circulen en la ZBE.

Multas por entrar en la ZBE

La sanción establecida en la mayoría de estas ZBE es de 200 euros para quienes circulen sin la autorización correspondiente. Si se realiza un pronto pago suele aplicarse una reducción parcial.

No suele conllevar retirada de puntos del carnet, pero sí representa una infracción grave. En algunos municipios, además, los reincidentes pueden afrontar aumentos en la sanción.

Normativa autonómica: plazos de restricciones

La regulación de las ZBE en Cataluña no depende únicamente de los ayuntamientos, sino también de normativa autonómica. Por ejemplo, el Decreto 132/2024 determina que, antes del 1 de enero de 2026, los municipios con más de 20.000 habitantes deben prohibir el acceso a vehículos sin etiqueta.

Además, establece que, en caso de episodios de contaminación elevados, las restricciones se pueden intensificar: a partir del 2028, los vehículos con etiqueta B también podrían ser vetados bajo ciertas condiciones si se activa un nivel de mitigación.

Esto significa que las ZBE deben contar con sistemas funcionales de control y sanción para ser efectivas: no basta con delimitarlas en un plano, hay que implementar vigilancia, registro y normativa clara.

Aunque el control principal recae en cámaras automáticas, la vigilancia humana sigue siendo necesaria. En algunas zonas y en determinados horarios, agentes de tráfico o policías locales pueden realizar comprobaciones aleatorias, controles de emisiones o atender excepciones justificadas. Este doble sistema —automático y manual— refuerza la eficacia del régimen ZBE, al posibilitar intervención directa cuando las circunstancias lo exigen.