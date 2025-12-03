La decisión de Gabriela Guillén contra Bertín Osborne que deja a todos en shock: «No puedo más»

La aparición de Gabriela Guillén en ¡De Viernes! ha reabierto una herida que jamás llegó a cerrarse y que vuelve a mostrar la tensión acumulada entre ella y Bertín Osborne, padre de su hijo. Durante la entrevista, la empresaria relató que, tras meses de reproches públicos y desencuentros que han dejado huella en ambos, habían logrado un principio de entendimiento que parecía encaminar la situación hacia una solución definitiva. Según explicó, ese acercamiento incluía compromisos relacionados con la paternidad, las obligaciones económicas y la presencia emocional del artista en la vida del niño, acuerdos que se presentaban como un avance inesperado después de tantos meses de silencio.

Sin embargo, la esperanza que ese entendimiento generó se desvaneció con rapidez, ya que ninguna de las partes implicadas ha firmado el convenio ni ha dado pasos concretos para poner en marcha lo pactado, lo que ha dejado a Gabriela en un punto límite que ella misma describió como insostenible.

En sus declaraciones, la invitada de ¡De Viernes! profundizó en el desgaste emocional que arrastra desde hace tiempo, describiendo un escenario marcado por la falta absoluta de respuesta del cantante, a quien asegura haber escrito en reiteradas ocasiones sin obtener contestación. Explicó que el convenio regulador se encuentra desde hace semanas en manos de Osborne y que, pese a su importancia para garantizar la estabilidad del pequeño, continúa sin firmarse por lo que considera un evidente desinterés. Esta ausencia de comunicación ha hecho que la situación alcance un nivel de tensión difícil de gestionar.

El problema de Bertín Osborne

La contundencia con la que Gabriela Guillén habló ante las cámaras dejó claro que ha llegado a un punto en el que la negociación informal ya no resulta viable. Aseguró que la última opción a la que desea recurrir es una demanda, pero insistió en que, si Bertín no muestra señales de cumplimiento, no tendrá más remedio que formalizar el proceso ante los tribunales.

La modelo ha recalcado que no se trata de una amenaza vacía ni de un gesto impulsivo, sino del paso que considera necesario después de que cualquier intento de comunicación haya fracasado. Esta situación refleja la falta de acuerdo entre los adultos y la ausencia de implicación paterna que, según Gabriela, resulta especialmente dolorosa. Sus palabras, cargadas de cansancio y determinación, están dando mucho de qué hablar. «Ya no puedo más: si Bertín no cumple, habrá demanda», afirma.

Gabriela Guillén ha roto su silencio

Uno de los episodios más delicados de la entrevista llegó cuando Gabriela confesó el profundo impacto que le generó una reciente fotografía de Osborne acompañado por el resto de sus hijos durante un acto organizado por la Fundación Kike Osborne. La imagen, que mostraba al presentador compartiendo tiempo con sus descendientes, reavivó en la modelo la sensación de desigualdad con respecto al hijo que tienen en común, quien no aparece en ninguno de los encuentros familiares del artista. Según explicó, la comparativa entre la presencia constante de Bertín con sus otros hijos y la absoluta ausencia en la vida del pequeño le resultó extremadamente dolorosa.

En un tono más reflexivo, Gabriela quiso dejar claro que nunca ha exigido a Bertín Osborne una implicación que él no esté dispuesto a asumir, sino gestos básicos que cualquier persona esperaría. Aseguró que no pretende que cambie pañales, que acompañe al pequeño al colegio o que asuma tareas cotidianas de la crianza, sino simplemente que muestre interés por su bienestar y que, al menos, realice una llamada ocasional para saber cómo está.

Gabriela Guillén está preocupada

Gabriela asegura que se está esforzando porque cree que el niño merece sentir que su padre existe en su vida, aunque sea en pequeñas dosis. La ausencia total de comunicación, unida a la falta de cumplimiento del acuerdo preliminar, ha provocado que se vea obligada a replantearse los límites de su paciencia, ya que considera que ningún hijo debería crecer sin un mínimo reconocimiento por parte de su progenitor.

A pesar de este escenario cargado de tensión, Guillén dejó entrever un pequeño margen para la esperanza al manifestar su deseo de que Bertín Osborne asista al próximo cumpleaños del pequeño. Dijo que, pese al desgaste acumulado, siempre ha mostrado una actitud abierta al diálogo y que tanto él como su familia tienen las puertas abiertas para participar en la vida del niño cuando así lo deseen. Reiteró que no piensa poner obstáculos a ese acercamiento y que su única prioridad es que el menor tenga la oportunidad de construir una relación con su padre si este decide dar el paso.

De esta forma, la empresaria ha revelado que, aunque la situación se mantiene en un punto crítico, aún confía en que una decisión responsable por parte de Osborne pueda evitar un conflicto judicial y abrir la puerta a una convivencia más equilibrada para el bienestar del niño.