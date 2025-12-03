Adiós a la grasa de tu cocina: el producto ‘mágico’ de Mercadona para limpiar la suciedad y que huele a dioses

Se acercan fechas en las que muchas personas pasarán horas y horas en la cocina preparando infinidad de platos. Y una vez hayan acabado, tocará disfrutar de lo cocinado, de la familia, y en definitiva de esa sobremesa de Nochebuena o de Navidad que se alarga durante horas, pero ¿a quién le apetece ponerse luego a limpiar la cocina? Seguro que a nadie, pero no podemos evitarlo, la suciedad se acumula y lo peor es la grasa que tenemos que quitar no sólo de ollas y sartenes, también de la encimera así como de la placa de inducción o fogones. Por suerte este año parece que toda esa carga queda aliviada, ya que Mercadona ha lanzado justo ahora una novedad para limpiar la cocina y que sí, se come la grasa en cuestión de segundos.

Si estabas buscando un limpiador que te ayude a estar preparado para todos los días que debes cocinar estas navidades, Mercadona tiene el producto perfecto: el Multiusos Cocina Bosque Verde, un spray de 750 ml que cuesta 1,70 euros y que está sorprendiendo incluso a quienes tienen una rutina de limpieza estricta. No promete milagros ni grandes inventos, pero funciona tan bien que muchos compradores han empezado a describirlo como mágico. Su aroma cítrico, además, convierte la limpieza en algo más agradable. Pero lo que más llama la atención es la naturalidad con la que se integra en cualquier rutina doméstica. Se pulveriza, se deja actuar unos segundos y la grasa sale prácticamente sola. Sin complicaciones, sin frotar durante minutos y sin tener que utilizar varios productos a la vez. Algo tan sencillo como eso explica por qué ya se ha convertido en el producto más viral de la gama Bosque Verde.

El producto para limpiar la cocina que arrasa en Mercadona

El Multiusos Cocina Bosque Verde es uno de esos productos que no intenta abarcar más de lo necesario. Mercadona lo presenta como un limpiador eficaz para encimeras, grifos, placas de cocina y pequeños electrodomésticos, y lo cierto es que cumple lo que promete. No importa si la grasa está reciente o si se ha quedado adherida después de varios usos: el producto reblandece la suciedad con rapidez y evita tener que frotar con fuerza.

Su composición incluye tensioactivos que actúan directamente sobre la grasa, rompiendo su adherencia y permitiendo que la bayeta la retire sin esfuerzo. No tiene un olor químico fuerte ni pesado; al contrario, su aroma cítrico es fresco y deja la cocina con un olor limpio que muchos consumidores están destacando como una de sus mayores virtudes.

El formato también ayuda. La botella de 750 ml rinde bastante, la boquilla pulveriza con amplitud y el producto se distribuye bien sin necesidad de empapar la superficie. Al final, pequeños detalles que marcan la diferencia en la rutina.

Dónde funciona mejor

Hay zonas de la cocina que se resisten a casi todo: la parte inferior de la campana, las juntas de la placa de inducción, los laterales de los electrodomésticos o los azulejos que reciben salpicaduras continuas. Son lugares que acumulan una mezcla de grasa, vapor, restos de comida y polvo. Con este multiusos, esas superficies responden especialmente bien.

Encimeras : tanto en laminado como en piedra, el producto elimina la película grasa que suele quedar después de freír o cocinar con aceite.

: tanto en laminado como en piedra, el producto elimina la película grasa que suele quedar después de freír o cocinar con aceite. Placa vitrocerámica o inducción : retira las manchas de los derrames sin rayar y sin dejar rastro.

: retira las manchas de los derrames sin rayar y sin dejar rastro. Electrodomésticos pequeños : tostadoras, cafeteras, freidoras de aire… todos esos aparatos que se manchan más de lo que parece.

: tostadoras, cafeteras, freidoras de aire… todos esos aparatos que se manchan más de lo que parece. Campana extractora: la zona externa recupera el brillo sin necesidad de desengrasantes más agresivos.

La clave es dejar actuar esos segundos que indica la etiqueta. En ese breve tiempo, el producto penetra en la grasa, la suaviza y permite que la bayeta húmeda la arrastre de una sola pasada.

Modo de uso: sencillo, rápido y apto para cualquier cocina

Mercadona explica que basta con pulverizar, esperar un instante y retirar con una bayeta húmeda. No necesita agua caliente, ni guantes , aunque se pueden usar si la piel es sensible, ni un proceso de limpieza elaborado. Para muchos consumidores, ese gesto rápido es justamente lo que lo ha convertido en un imprescindible.

Se puede utilizar a diario, incluso varias veces al día, y no deja una sensación pegajosa en las superficies. Esto es importante porque algunos limpiadores multiusos terminan dejando una película que vuelve a atraer la suciedad. En este caso, la superficie queda limpia y seca sin brillos artificiales.

Eso sí, como con cualquier producto de limpieza, conviene evitar su uso directo sobre madera sin tratar, superficies muy delicadas o zonas que no resistan bien los limpiadores líquidos. Mercadona recomienda hacer siempre una prueba en un área poco visible si existe alguna duda.

En definitiva, lo que ha hecho de este multiusos uno de los productos estrella de Mercadona es su capacidad para resolver un problema cotidiano sin complicaciones. En una época del año en la que la cocina se convierte en el centro de la casa y las superficies trabajan más de la cuenta, encontrar un limpiador que facilite la tarea marca una diferencia enorme. El Multiusos Cocina Bosque Verde cumple, huele bien y encaja en cualquier rutina doméstica sin exigir nada a cambio. Por eso tantos usuarios lo recomiendan y por eso se está ganando un hueco fijo en la alacena de muchos hogares. Y con las Navidades a la vuelta de la esquina, no parece que vaya a perder protagonismo.