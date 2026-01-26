La feria de Fitur 2026 ha contado esta edición con una gran representación de empresas españolas vinculadas al turismo. Una de estas compañías con la que ha tenido la oportunidad de hablar OKDIARIO es Euroairlines, una empresa líder en distribución aérea, que también actúa como operador de transporte aéreo. En concreto, Antonio López, CEO de Euroairlines, ha dejado claro cuál es la región del mundo con más futuro en el turismo: «En 2050 el centro de gravedad de nuestra industria turística estará ubicado sobre India».

De esta forma, las previsiones de crecimiento de Euroairlines se centrarían en este 2026 en varios continentes, y a más largo plazo en India. «Nuestro objetivo es lograr 30 nuevos clientes este año 2026 y principalmente de las regiones de África, Oriente Medio y Asia. Porque la realidad es que al igual que en la economía general, nuestra industria se está desplazando hacia el Este. Por ello, creemos que en 2050, el centro de gravedad de nuestra industria estará ubicado sobre India y estamos poniendo los medios para estar preparados», ha explicado.

Por tanto, uno de los principales mercados del futuro sería Asia. «Culturalmente nos está resultando más complejo entrar en Asia que, por ejemplo, en América o la propia Europa. Pero el reto es mayor porque la oportunidad también es mayor. Uno de los casos es China, que cuenta con 80 millones de personas. Entonces vemos un potencial alto y robusto a medio y largo plazo», ha asegurado López.

En cuanto al crecimiento de la compañía, ha afirmado que «acabamos de pasar en el mes de diciembre a 50 clientes, no sólo ya con aerolíneas, sino también con operadores de otros modos de transporte como trenes y autobuses y turoperadores, a quienes hemos ayudamos mucho a reducir su capacidad aérea».

Sobre la situación actual en Venezuela, la compañía es optimista. «Siempre hemos creído que Venezuela es un país que tiene un altísimo potencial. Llevamos más de dos décadas trabajando directa o indirectamente allí con clientes y, de hecho, los que actualmente operan con nosotros allí están buscando soluciones vía terceros países para, de forma temporal, sortear la situación. Y somos optimistas en cuanto a cualquier intervención directa o indirecta, ya que creemos que va a promocionar. La conectividad es fundamental tanto a nivel de pasajeros como de transporte de carga en la región. Es un país altamente exportador de productos perecederos. Además, tiene destinos turísticos de primerísimo nivel, como Los Roques y Margarita, y la verdad es que somos optimistas», ha señalado.

Por otro lado, desde Euroairlines creen que es importante trabajar en desestacionalizar el turismo en España. «Más que incrementar las infraestructuras hay que trabajar en desestacionalizar el turismo, y en lugar de tener grandes picos, hay que homogeneizarlo un poquito más a lo largo del año. De esta manera, no se requiere tanta inversión en las infraestructuras. Le vemos más sentido a esta fórmula», ha sostenido.

Uno de los servicios más llamativos de Euroairlines son sus aerotaxis. «Nuestra aerolínea Aerotaxi cumple este año 25 años y lo estamos celebrando. España está muy bien comunicada radialmente de forma terrestre, pero muy mal perimetralmente. Y es ahí, en ese anillo, junto con los archipiélagos, donde el aéreo aporta más valor. Y realizamos una buena combinación de transporte de pasajeros y de transporte de cargas. En este último caso, el más relevante es el de isótopos radiactivos para enfermos oncológicos. Además, hemos revolucionado un poco este ámbito de la industria, tratando de democratizar mucho los precios de este servicio en lugar de vender el avión de forma completa, también hacerlo accesible en venta por asiento, combinando distintos clientes dentro de un mismo vuelo», ha expuesto.

A la compañía Euroairlines, también le gustaría en un futuro entrar más en el sector defensa, «ya colaboramos con empresas tecnológicas que tienen mucha penetración en este ámbito, como Minsait, perteneciente al grupo Indra, pero el objetivo es poder escalar infraestructuras y servicios que ya damos en el ámbito civil al ámbito militar, sobre todo en logística de carga».