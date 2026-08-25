La pesca de la llampuga arranca este martes en Mallorca con 35 barcos y unas previsiones de más de 100 toneladas

La campaña de pesca de la llampuga con el tradicional arte de la llampuguera comienza este martes en Baleares y se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre. Una temporada especialmente esperada por la flota artesanal de Mallorca, donde esta pesquería mantiene un fuerte arraigo económico, social y cultural.

Un total de 35 embarcaciones con base en Mallorca participarán este año en la campaña, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a través de un comunicado. Las previsiones de la Dirección General de Pesca apuntan a una temporada similar a la del año pasado, cuando se alcanzaron 114.459 kilos de capturas, que reportaron al sector unos ingresos de 646.273 euros.

Habitualmente, las capturas de llampuga se sitúan entre las 80 y las 120 toneladas durante toda la campaña. La Administración balear espera que este año el volumen de pescado capturado y los ingresos generados se mantengan en niveles similares a los registrados en 2025.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha defendido la importancia de una actividad que considera «muy arraigada en Mallorca». «Es una pesquería muy arraigada en Mallorca y una campaña importante para nuestra flota artesanal, tanto desde el punto de vista económico como social y cultural», ha apuntado.

Simonet ha señalado además que el reto pasa por mantener esta actividad tradicional sin poner en riesgo la continuidad del recurso. «El objetivo es continuar haciendo compatible esta actividad tradicional con una gestión sostenible del recurso que garantice su futuro», ha afirmado.

Esta es la tercera campaña en la que se establece un total admisible de capturas (TAC) para esta pesquería. El conseller ha valorado positivamente la medida, destacando que la cuota afecta específicamente a las embarcaciones de Baleares. Según ha explicado, Baleares es la única región española donde se practica la pesca de la llampuga con capcers y llampuguera.

El Reglamento (UE) 2026/266, que establece las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces del Mediterráneo y el mar Negro, fija para España un esfuerzo máximo de 45 buques y un TAC de 127 toneladas. La cifra permite a la flota balear afrontar una nueva campaña bajo un sistema de control que pretende garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

Un máximo de 150 kilos al día por barco

La pesca de la llampuga con llampuguera forma parte de una tradición especialmente vinculada a Mallorca. Entre las cofradías con mayor peso en esta actividad destacan las de Cala Rajada y Alcúdia, que concentran una parte importante de las capturas.

Por su parte, la organización de productores OPMallorcaMar regula las capturas de sus asociados y establece un límite de 150 kilos de llampuga diarios por embarcación.

La pesca recreativa también está sometida a restricciones. La normativa europea establece, durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre, un límite máximo de 10 kilos o cinco ejemplares por persona y día.

Sanciones para quienes incumplan las restricciones

La Dirección General de Pesca del Govern balear ha recordado que la pesca de la llampuga mediante el arte de la llampuguera está reservada a los pescadores profesionales de artes menores.

Además, existen importantes restricciones para el resto de embarcaciones. La normativa contempla sanciones económicas para las embarcaciones profesionales que utilicen otras modalidades de pesca, así como para las embarcaciones recreativas que capturen llampuga a menos de 250 metros de los capcers, las estructuras utilizadas para concentrar los peces.

Con el inicio de la campaña, la flota artesanal mallorquina vuelve así a una de sus pesquerías tradicionales más importantes, en un periodo en el que el sector confía en repetir las cifras de capturas y facturación del pasado año.