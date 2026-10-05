Es oficial: técnicos de Hacienda quieren que se tributen también los premios más bajos de la Lotería de Navidad

Que te toque la Lotería de Navidad no significa necesariamente que vayas a recibir todo el dinero del premio. Hacienda también gana aunque los primeros 40.000 euros están exentos, de modo que muchos de los premios del sorteo puedan cobrarse completos, sin tener que descontar ninguna cantidad por impuestos. En concreto, los cuartos y quintos premios.

Los técnicos de Hacienda sin embargo quieren cambiarlo. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido recuperar el límite de 2.500 euros que estuvo vigente hace años. Si su propuesta terminara convirtiéndose en una modificación de la normativa, el salto sería considerable ya que premios que ahora llegan íntegros al ganador tendrían que dejar una parte por el camino. Eso sí, por el momento no hay ningún cambio aprobado y continúa aplicándose el límite actual de 40.000 euros.

Técnicos de Hacienda quieren se tributen también los premios más bajos de la Lotería de Navidad

La cantidad exenta no siempre ha sido tan elevada. Cuando comenzó a aplicarse este gravamen especial, en 2013, se dejaron libres de impuestos los primeros 2.500 euros. El límite fue aumentando posteriormente hasta llegar a los 40.000 euros actuales. Y es precisamente donde Gestha plantea regresar. Su propuesta consiste en dejar exentos únicamente los primeros 2.500 euros y aplicar el 20% a todo lo que sobrepase esa cantidad. No quiere decir que Hacienda se quedase con una quinta parte de todo el premio. El impuesto recaería únicamente sobre el dinero situado por encima del mínimo establecido.

Los técnicos cuestionan que una persona pueda obtener hasta 40.000 euros en determinados premios de lotería sin pagar este gravamen mientras otros ingresos de cuantías inferiores sí tienen obligaciones fiscales. De ahí que hayan vuelto a plantear una reducción que tendría consecuencias claras para los premiados. Además, no sería una medida limitada al tradicional sorteo del 22 de diciembre. El régimen afecta a los premios incluidos en la normativa de las loterías estatales y autonómicas y también a determinados sorteos de la ONCE y Cruz Roja.

Lo que cobrarías si te toca un cuarto o un quinto premio

Es en los premios que ahora quedan por debajo de los 40.000 euros donde mejor se entiende la diferencia. Un cuarto premio de la Lotería de Navidad supone 20.000 euros por décimo. A día de hoy, el ganador se lleva esos 20.000 euros completos. Con el límite que plantean los técnicos, las cuentas serían otras. Los primeros 2.500 euros quedarían libres y habría que aplicar el 20% a los 17.500 restantes. El descuento sería de 3.500 euros, de modo que al bolsillo del ganador llegarían 16.500 euros.

También cambiarían las cosas con un quinto premio, dotado con 6.000 euros por décimo. Ahora se cobran los 6.000 euros. Si únicamente quedaran exentos 2.500, habría que tributar por los otros 3.500. El resultado serían 700 euros de retención y un premio final de 5.300 euros. Y, como es lógico, la rebaja del mínimo también se notaría en el Gordo. Sus 400.000 euros por décimo ya tributan actualmente porque superan con creces los 40.000 euros exentos. Con las reglas actuales, el ganador acaba recibiendo 328.000 euros. Si la exención bajara a 2.500 euros, se aplicarían impuestos sobre 397.500 euros y el importe neto se reduciría hasta 320.500 euros.

Por ahora los primeros 40.000 euros siguen estando exentos

Nada de esto cambia las reglas de quienes cobren un premio ahora. El límite continúa situado en 40.000 euros y el 20% sólo se aplica sobre la cantidad que excede esa cifra. Además, la retención se realiza cuando se cobra el premio, por lo que el ganador recibe directamente la cantidad que le corresponde después de impuestos. Tampoco hay que sumar posteriormente el premio a los ingresos habituales en la declaración de la Renta. Este gravamen funciona al margen del IRPF. Otra cosa es lo que ocurra después con el dinero. Si el premiado lo invierte, lo deposita en determinados productos financieros o consigue rendimientos gracias a él, esas ganancias posteriores sí tendrán que tributar según corresponda.

Detrás de la propuesta también hay una cuestión de recaudación. Gestha calcula que recuperar el límite de 2.500 euros permitiría ingresar bastante más en los grandes sorteos. En el caso del Sorteo del Niño, sus estimaciones apuntan a unos 10,7 millones de euros adicionales. La petición vuelve así a poner sobre la mesa un debate que afecta directamente a quienes juegan a la Lotería de Navidad: dónde debe estar la frontera a partir de la cual Hacienda participa también del premio.

Los técnicos quieren situarla mucho más abajo tal y como estaba hace más de una década, pero para que eso ocurra tendría que cambiar la normativa y de hacerlo no se aplicaría al menos hasta el sorteo del próximo año. Mientras no suceda, un cuarto o un quinto premio se sigue cobrando íntegro y los primeros 40.000 euros de los premios superiores permanecen libres del gravamen, de modo que podemos comprar nuestros décimos de Navidad sabiendo que si nos toca uno de estos premios menores vamos a seguir cobrando lo que nos toque de manera íntegra.