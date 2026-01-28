Parece una postal de los Alpes, pero está en Soria: lo rodean circos glaciares y el mayor bosque español de coníferas

No muchos lo tienen presente, pero en el norte de la provincia de Soria se concentra uno de los espacios naturales más singulares de Castilla y León. Allí, la combinación de altitud, masas forestales continuas y formas de relieve de origen glaciar define un pueblo invernal donde la naturaleza condiciona tanto el paisaje como la ocupación humana desde hace siglos.

Y este entorno no se entiende sin su contexto geográfico ni sin la relación histórica entre el medio natural y los asentamientos que lo habitan. Municipios de tradición pinariega, ríos que nacen en cotas elevadas y parajes incluidos en espacios protegidos forman parte de un conjunto donde el tiempo geológico y el tiempo humano se superponen sin problemas.

¿En qué parte de Soria queda la postal que parece sacada de los Alpes suizos?

La Sierra de Urbión marca el perfil de Duruelo de la Sierra, el municipio de la comarca de Pinares que nos compete en esta ocasión.

En el macizo de Urbión se alcanzan altitudes superiores a los 2.200 metros, con el Pico de Urbión como referencia principal. La acción de los antiguos glaciares dejó circos, lagunas y paredes rocosas que hoy estructuran el paisaje.

Duruelo de la Sierra combina zonas de alta montaña con áreas de valle cubiertas por pinares densos. Y este no es un detalle menor: este espacio forma parte de la mayor masa continua de coníferas de España, dominada por el pino silvestre, que condiciona tanto la economía tradicional como el aspecto del territorio.

El clima de montaña, con inviernos prolongados y frecuentes precipitaciones en forma de nieve, refuerza esa imagen de enclave septentrional que contrasta con la ubicación interior de Soria.

Durante buena parte del año, las cotas altas permanecen cubiertas, mientras los cursos de agua descienden con rapidez hacia zonas más bajas.

Circos glaciares, lagunas y nacimiento del Duero: todo en Duruelo de la Sierra

Uno de los elementos clave del área es el conjunto de circos glaciares asociados al Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. Estas formaciones explican la presencia de lagunas de origen glaciar, encajadas entre paredes rocosas y rodeadas de pinares.

Se destaca en este sentido la Laguna Negra, situada a unos 1.800 metros de altitud, el ejemplo más conocido, pero no el único dentro del sistema.

A su vez, en este mismo entorno nace el río Duero, uno de los grandes ejes fluviales de la península. En su tramo inicial, dentro del término de Duruelo de la Sierra, el río salva un notable desnivel en pocos kilómetros, configurando riberas bien conservadas que forman parte de espacios incluidos en la Red Natura 2000.

Para los amantes de la naturaleza y el senderismo, cabe remarcar que los itinerarios que conectan estos enclaves conectan a la perfección relieve, hidrografía y vegetación. Senderos como el GR-86 recorren zonas donde el Duero discurre aún joven, acompañado por afluentes como el Triguera, y atraviesan prados de altura, pedreras y masas forestales continuas.

¿Qué más se puede hacer y visitar en Duruelo de la Sierra?

Además de los grandes hitos naturales, el término municipal alberga parajes de interés geológico y paisajístico. Castroviejo destaca por su entramado de formaciones rocosas modeladas por la erosión, como se puede apreciar en la imagen destacada, creando un conjunto de bloques y pasillos que recuerdan a una ciudad pétrea.

Muy cerca se localiza la Cueva Serena, donde una pequeña cascada acompaña la entrada a la cavidad.

Estos espacios conviven con un patrimonio histórico que refleja la antigüedad del poblamiento en la zona. La necrópolis medieval, con tumbas excavadas en la roca datadas entre los siglos IX y XIII, y la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, con restos de fábricas anteriores al románico, evidencian la continuidad histórica en este sector de Soria.

La ubicación del templo y de las sepulturas confirma la presencia de población estable antes de la concesión de la Carta Puebla en el siglo XIII.

La arquitectura tradicional del núcleo urbano mantiene el uso de la piedra y muestra escudos que remiten a etapas de mayor actividad económica ligada a la explotación forestal. Todo ello se integra en un entorno donde el bosque y el agua siguen marcando el ritmo del territorio.

El mayor bosque de coníferas y la identidad pinariega de Soria

La extensión de los pinares de Urbión convierte a esta zona en un referente forestal dentro de Soria y del conjunto nacional. El pino silvestre domina el paisaje, acompañado por manchas de negral, robledales y vegetación de ribera en las zonas más húmedas.

Esta masa forestal continua no solo define el aspecto del territorio, sino que ha condicionado usos tradicionales, desde el aprovechamiento maderero hasta la trashumancia local.

Por último, este ecosistema concentra una fauna diversa y especializada, adaptada a bosques continuos de coníferas, cursos de agua limpios y relieves de montaña modelados por antiguos glaciares.

La presencia de grandes mamíferos, aves forestales y rupícolas, anfibios ligados a arroyos fríos y especies indicadoras de buena calidad ambiental refleja un territorio bien conservado, donde la altitud, el clima y la continuidad del pinar sostienen un equilibrio natural que define la identidad ecológica de Soria.