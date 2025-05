El truco que usaba mi abuela para que las alcachofas no se pongan negras al pelarlas

Hay un truco que usaba mi abuela que te cambiará la vida, evitará que las alcachofas se pongan negras al pelarlas. Siendo uno de los elementos que nos hará más fácil comer un elemento que puede acabar siendo el que marque estos deliciosos platos y de bajo coste que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Tendremos que estar muy pendientes de una forma de tratar a un producto de primera calidad que puede ser significativo. Llega un destacado cambio que puede convertirse en esencial en estos días.

La salud empieza con una alimentación equilibrada para que la alcachofa acaba siendo determinante. Es un plus para el que debemos estar especialmente preparados. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de elementos que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Conocer este alimento saludable, pero, sobre todo, saber cocinarlo de la mejor forma posible, es algo que tocará hacer en estos días que corren, de una manera que quizás no esperaríamos en estos momentos. Las alcachofas no se pondrán negras al pelarlas si haces este simple gesto.

Las alcachofas no se pondrán negras

La temporada de alcachofas está llegando a su final y lo está haciendo de tal forma que debemos empezar a prepararnos para aprovechar las ofertas de este ingrediente que aporta unas cantidades de fibra enormes. Tal y como hacían las abuelas, no dejaban escapar ninguna oportunidad.

Es momento de poner en consideración algunos detalles que pueden acabar siendo lo que realmente puede ser el que marque estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Podremos conseguir un elemento que puede ser esencial.

Por lo que, tenemos que empezar a pensar en la manera en la que este ingrediente esté apetecible y en perfectas condiciones. Será el momento de poner sobre la mesa, determinados cambios a la hora de pelarlas o de cocinar estas alcachofas que pueden quedarnos de lujo.

El problema de las alcachofas es esa oxidación que hace que se pongan negras y acaben dando lo peor de un alimento que tiene una cantidad de fibra enorme. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo es posible. Este truco es sencillo y rápido.

Este es el truco de mi abuela para pelar alcachofas

Añadiremos un poco de limón para conseguir que las alcachofas tengan un color verde intenso o conservan su color, de una manera que quizás hasta la fecha no pensábamos. Es momento de aprovechar estas alcachofas de una manera que quizás nos sorprenderá.

Te proponemos una receta tradicional para cocinar unas alcachofas de vicio en un abrir y cerrar de ojos. Una combinación de ingredientes y de sabores que puede ser espectacular. Sólo tendrás que pelarlas y trocearlas con esa agua con limón al lado para ir poniendo las en remojo y conseguir que conserven su color.

Ingredientes:

6 alcachofas

2 tomates grandes maduros

4 dientes de ajo

1 cebolla mediana

3 ramitas de perejil

3 tazas de agua (o de caldo de pollo)

Sal al gusto

Aceite

Elaboración:

Poner a calentar el agua en una olla de tamaño mediano. Rallar los dos tomates y reservar. A continuación, cortar la cebolla finamente en cuadritos pequeños (brunoisse). Pelar los ajos y cortarlos en láminas finas. Después proceder a limpiar las alcachofas hasta que quede el corazón de las mismas. Acto seguido, cortar cada una de ellas en 4 partes y reservar. En una sartén previamente calentada y con aceite, sofreír ligeramente la cebolla con el ajo. Una vez que se haya dorado la cebolla, agregar el tomate y cocinar por 5 minutos. Añadir un poco de sal al gusto y echar también el perejil finamente cortado. Pasar las verduras que se encuentran en la sartén a la olla con agua (que ya debería estar caliente) y tapar. Se debe dejar cocinar por espacio de 25 a 30 minutos. El agua puede ser sustituida por caldo de pollo. Dejar que las alcachofas se cocinen mientras el agua reduce y los sabores se combinan. Este líquido, al reducirse, tomará cuerpo por la acción de los tomates rallados. Pasados los 30 minutos, proceder a servir las alcachofas guisadas solas o con algún acompañamiento.

Atrévete a probar un ingrediente que realmente puede quedar de vicio. Rebozadas son un espectáculo, sólo necesitamos un poco de harina y casi nada más para que queden crujientes y deliciosas. Podrás degustar una tapa rápida que, aprovechando el limón de temporada, con sólo un chorrito acabarás obteniendo aquello que deseas y más, un ingrediente que te dará el sabor y la alegría que estás buscando y que puede ser clave en estos días.