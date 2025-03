El truco de los chefs profesionales para hacer una tortilla de patatas sin grasas

Hacer una tortilla de patatas sin grasas es algo que podemos conseguir de la mano de un truco de los chefs profesionales que podemos poner en práctica. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que acabarán convirtiéndose en una realidad que nos afectará de lleno. Sobre todo, si tenemos en cuenta que nos espera un importante cambio en la manera de cocinar de cara al buen tiempo y la estabilidad que queremos poner en práctica. Es hora de crear la mejor versión de la tortilla de patatas sin grasas que podemos crear.

Los chefs profesionales tienen muy claro lo que podemos hacer para reducir las grasas y acabar obteniendo aquello que realmente necesitamos, un buen aliado de un extra de buenas sensaciones que recibimos de la comida. Todo lo que necesitamos es acabar obteniendo un cambio de ciclo que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Una situación que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante. Necesitamos comer cada vez mejor y hacerlo con la mirada puesta a una dieta equilibrada que pasa por reducir las grasas al máximo.

Los chefs profesionales tienen un truco para hacer la tortilla

Una buena tortilla de patatas es una receta de esas que debemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar ante algunos elementos que pueden ser claves y que en cierta manera podemos empezar a tener en cuenta.

Por lo que, podremos conseguir una situación cambiante que hasta el momento nunca hubiéramos tenido en cuenta. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que en realidad nos invitan a agudizar el ingenio. La freidora de aire nos sirve para cocinar con menos grasa, pero no debemos olvidar el sabor, de un tipo de combinación de sabores que debemos tener en cuenta.

Sin duda alguna, tocará estar muy pendiente de algunos cambios que pueden llegar a ser las que marcarán estas jornadas de primavera y verano. Una buena tortilla pierde grasa y gana sabor si cocinamos las patatas asadas. Las podemos asar al microondas o en el horno.

De esta manera, si esperamos que se enfríen para poder consumirlas, conseguiremos un extra de sabor y de buenas sensaciones que difícilmente podemos dejar escapar.

Esta es la tortilla de patatas sin grasas que no puedes dejar de cocinar

Podrás crear un plato de esos que impresionan de la mano de una combinación de ingredientes que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Vas a poder conseguir un extra de sabor con un asado de las patatas previo.

Si, además, le añadimos una buena cantidad de cebolla, las diferencias pueden llegar a ser enormes. Un cambio importante nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Por lo que, habrá llegado una situación realmente inesperada que debemos empezar a poner en práctica.

Te proponemos una receta sencilla que puedes hacer en el horno fácilmente y te sacará de más de un apuro.

Ingredientes:

1 kg de Patatas

6 huevos

Aceite de oliva extra virgen

Sal

Un molde redondo de aproximadamente 20cm

Preparación de la tortilla de patatas al horno:

Lavar bien y pelar las patatas. Luego cortarlas en dados medianos. Salar las patatas y cocinarlas al horno. Dorarlas hasta que estén a medio cocer. En ese momento, esperamos a que se enfríen. A continuación, batir los 6 huevos en un bol con un poco de sal a gusto. Añadir a los huevos batidos las patatas fritas antes escurridas e integrar los ingredientes Precalentar el horno a 200°C. Por otro lado, untar el molde donde se hará la tortilla de patatas con aceite de oliva virgen. Una vez listo el molde, agregar la mezcla de huevos y patatas. Cocer en el horno precalentado a 200°C durante unos 15-20 minutos la tortilla de patatas. El tiempo dependerá del punto del cuajado que se desee. Para poco cuajado, con 10 o 12 minutos puede ser suficiente. Una vez que esté cocida y empiece a dorarse apagar el fuego. Por último, con mucho cuidado sacar la tortilla de patatas del horno y dejar enfriar un poco. Finalmente, desmoldar, servir y disfrutar de la exquisita tortilla de patatas al horno.

Puedes añadir o no cebolla, dependerá de lo que te guste o no, este ingrediente. Tendrás lista una tortilla de patatas que no implica desmoldar con algunos riesgos las patatas, sino que todo acabará siendo mucho más fácil de conseguir. Con estos pasos que puedes poner en práctica, el resultado acabará siendo mucho mejor de lo esperado. Atrévete a probarlo, realmente merece la pena el cambio.