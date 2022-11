Los sándwiches son la preparación perfecta para cualquier momento. Destacan mucho en el desayuno o en una cena rápida. Hay distintas formas de prepararlos, pero ésta en particular es completamente deliciosa. Este rico sándwich de mezcla de quesos deleita paladares. La combinación de quesos es increíble y una vez tostado el pan es aún más exquisito. Será una experiencia que buscaremos repetir y que, además, puede ayudar a resolver en caso de reuniones de última hora. Nadie notará que no estábamos preparados para la ocasión. Lo mejor es que no se tarda nada en preparar estos bocados, y son muy interesantes desde el punto de vista de la economía doméstica.

El queso cheddar es un tipo de queso con una amplia cantidad de proteínas de alto valor biológico. Beneficia la digestión y ayuda a mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre. Favorece el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y aporta un alto contenido en calcio, mineral fundamental para los huesos. Además, contiene fósforo que cuida el cabello, fortalece la uñas y mantiene el Ph natural de la piel.

El queso gouda es otro tipo que posee múltiples beneficios para la salud. Es un alimento rico en proteínas que propician la recuperación y el desarrollo del sistema muscular. También fomenta la regeneración de los tejidos y contiene un importante aporte en calcio. Este queso es bueno para mantener una piel sana y un Ph natural. Además, juega un papel importante en la formación de glóbulos rojos y combate el daño nervioso.

Ingredientes: