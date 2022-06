Los helados y sorbetes son el postre predilecto durante el verano. Al ser tan deliciosos y refrescantes, merece la pena elaborarlos en casa, sobre todo porque son a base de fruta fresca, no contienen grasas y son bajos en azúcares. Un buen ejemplo es este refrescante sorbete de frutos rojos sin azúcar, ya que aporta una buena cantidad de vitaminas y de fibra y tiene un sabor insuperable. El ingrediente principal son los frutos rojos. Lo ideal es utilizarlos frescos, pero si no los encuentras en el mercado, siempre está la opción que adquirirlos congelados, en conserva, etc.

Este sorbete de frutos rojos son azúcar es ideal para la hora de la merienda o para refrescarse después de un paseo en bici o una rutina de ejercicio. Como se trata de un postre saludable, sin azúcar, se le puede añadir edulcorante líquido o fructosa para reducir un poco el sabor ácido de los frutos rojos.

Los frutos rojos o frutos del bosque son una maravillosa fuente de antioxidantes, flavonoides y vitamina C y E. Tienen propiedades astringentes, antiinflamatorias y desintoxicantes que mejoran la salud cardiovascular y previenen el colesterol malo. Aunado a ello, son una gran fuente de fibra y son bajos en calorías.

Ingredientes: