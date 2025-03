La empanada de pimientos y caballa es un plato delicioso y tradicional. En realidad, se trata de discos de masa cruda que pueden rellenarse de muchas cosas, queso, carnes, pescados o frutas, se doblan sobre sí mismos o se cubren con la misma masa y se hornean o fríen. Y es que “empanada” viene de “empanar”, cubrir con pan. Las culturas del trigo han hecho con la harina producto de este cereal grandes inventos culinarios, con miles de años de tradición. De esta forma, se puede advertir que en la Grecia clásica y en la Persia antigua, siglos antes de Cristo, había ya platos que podrían considerarse ancestros de la empanada, y se piensa que los árabes fueron quienes introdujeron en España esta preparación.

Esta receta es una variación de la empanada gallega hecha con atún, y bastante más económica, pues la caballa es un pescado barato. Es muy fácil de elaborar, solo hay que tener cuidado y paciencia para hacer la masa y quede en su punto, y que el relleno sea contundente y jugoso, aunque no demasiado. Uno de los secretos es respetar el tiempo de fermentado de la masa y la temperatura para que actúe la levadura: entre 26 y 30° C; por encima o por debajo, la levadura o no funciona o muere.

Ingredientes para hacer empanada de caballa

450 gramos de harina

90 gramos de manteca de cerdo

50 gramos de aceite de oliva virgen extra

25 gramos de levadura

50 cc de vino blanco

50 cc de agua tibia

1 cucharadita de sal

2 huevos (1 para la masa y otro para pintar la empanada)

1 pimiento verde

½ pimiento rojo

2 cebollas pequeñas

250 gramos de tomates triturados

200 gramos de caballa en aceite

50 gramos de aceitunas verdes sin hueso

Aceite de oliva

Sal al gusto