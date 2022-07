Receta de batido de albaricoque con frutos secos

El albaricoque es un fruto delicioso que proviene del continente asiático, más específicamente de China. Con el paso de los años se ha ido expandiendo a todo el mundo, siendo parte de múltiples recetas. Una de ellas es el batido de albaricoque con frutos secos, que refrescará nuestros días ahora que el verano está mostrando su cara más calurosa. No solo es una rica preparación, también es sumamente nutritiva, por lo que no tenemos que pensarlo dos veces para decidir hacerla en casa. La combinación de la fruta con los frutos secos crea un sabor que nos encantará. Si no tienes almendras y avellanas en casa, puedes optar por otros frutos secos, al gusto.

El albaricoque se caracteriza nutricionalmente por su contenido en vitamina A, nutriente que es fundamental para la vista. También aporta vitaminas del complejo B como la B3 que favorecen al sistema nervioso. Posee minerales importantes como el hierro que combate la anemia y calcio que es necesario para los huesos y dientes. Además previene contra infecciones y enfermedades degenerativas.

Los frutos secos son muy beneficiosos para la salud y las almendras no son la excepción. Son fuente de proteínas de alto valor biológico con todos los aminoácidos esenciales. Su alto contenido en fibra tiene un efecto saciante por lo que es perfecto para no comer de más y bajar de peso. Además, aportan grasas saludables y minerales como el calcio, potasio, fósforo y vitamina E.

Ingredientes: