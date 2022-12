Los platos navideños que son saludables y que deberías comer todo el año

La Navidad está a punto de celebrarse y sabemos que uno de los grandes atractivos, son los "atracones" de comida que se dan en muchos hogares. Especialmente en Nochebuena no falta de nada en la mesa y lo mismo ocurre el día de Navidad, pero debemos tener cuidado y no pasarnos o excedernos, ya que muchos de esos platos o alimentos, especialmente los dulces, son un extra de calorías que no necesitamos. Sin embargo también podemos encontrar platos que sí que son más recomendables y de hecho, son platos navideños saludables que deberíamos comer todo el año.

Los platos de Navidad que debes comer todo el año

Puede que todos los turrones y postres navideños, así como los frutos secos, los bombones y el excedernos con el jamón o los embutidos no sea lo más recomendable para una dieta sana y equilibrada, pero lo cierto es que disfrutar de ello una vez al año, en Navidad, no supone ningún problema si estamos bien de salud o no seguimos alguna dieta especial.

Y es que todo lo mencionado, además de otros platos que solemos preparar en estas fechas pueden ser no sólo un exceso de calorías innecesario, sino también el riesgo de que nos suba el azúcar o que se nos dispare el colesterol. La pauta a seguir entonces, es la de disfrutar pero también llevar algo de control.

Por otro lado, existen algunos platos que aunque típicos de la Navidad, entran en el grupo de "saludables" de modo que no sólo se recomiendan para cenar en Nochebuena o comer en Navidad, sino que además los podemos tomar todo el año para seguir una dieta sana y saludable. Son estos:

Caldos y consomés

La sopa o el cocido navideño es algo tradicional en muchas casas en el Día de Navidad y lo cierto es que cualquier caldo o consomé que tomemos es ideal para poder eliminar toxinas y líquidos acumulados en el organismo. De hecho cuando hacemos dieta se suele aconsejar tomar mucho caldo porque su ingrediente principal es el agua, de modo que no dudes en tomarlo esta Navidad y todo el año. Te servirá además de para perder peso, para estar hidratado y mejorar la digestión.

Cremas vegetales

Durante la Navidad también podemos encontrarnos con una crema vegetal o de verduras como entrante como por ejemplo una deliciosa vichyssoise, pero además puedes comerla todo el año ya que además de tener mucha agua, cuentan también con vitaminas, minerales y antioxidantes capaces de hacer frente el envejecimiento celular, contienen fibra que mejora el tránsito intestinal y además refuerza nuestro sistema inmune y prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Pollo y pavo

Pollo y Pavo no faltan tampoco nunca en la mesa de Navidad. Ambas son carnes que tienen poca grasa y bajo nivel de calorías así que es de las mejores carnes que comer a lo largo de todo el año. De hecho sus grasas son saludables y aportan nutrientes como proteínas, hierro, zinc, vitaminas B2, B12, niacina y ácido fólico. Pero para beneficiarnos de ello es mejor cocinarlas a la plancha o al horno y sin añadirles salsa o una gran cantidad de esta.

Pescado

El pescado al horno es otra opción para Nochebuena o Navidad. Sabemos que tiene Omega 3 pero además es fuente de minerales como magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc, magnesio, sodio o calcio y vitaminas. Los mejores y más recomendables para la dieta son la merluza, la lubina o el salmón.

Marisco

El marisco es uno de los platos estrella de la Navidad pero además es una buena fuente de proteínas así como de nutrientes esenciales para nuestro organismo entre los que destacan el fósforo, el hierro o el calcio y vitaminas como la vitamina A, B, D y E. Sin olvidar que contiene también grasas saludables Omega 3.

Frutas deshidratadas

Higos o uvas pasas son también un "must" de la Navidad, aunque las podemos comer todo el año ya que nos aportan fibra, hierro y antioxidantes y refuerzan el sistema inmunológico. De todos modos debemos comerlas con moderación ya que pueden ser algo calóricas aunque también tienen poder saciante, por lo que a poco que comas ya que te notarás lleno.