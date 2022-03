La receta de muffins lowcarb con aguacate y toque de queso cremoso, es uno de los platos más deliciosos, económicos y rápidos de preparar. Sin embargo, antes de entrar de lleno en la preparación, explicaremos brevemente el origen de los ingredientes. En un principio, se dice que el aguacate tiene 10 mil años de historia, y hasta entonces ha sido un alimento vital en la cocina. El aguacate se hizo conocido en el mundo desde la llegada de los españoles a tierras mexicanas, durante la época de la Colonia. Si no tienes aguacate en casa o no te gusta este ingrediente, siempre puedes sustituirlo por otras verduras y hortalizas. Como ejemplos, el calabacín, calabaza, el brócoli, acelgas, etc.

Los nutrientes del aguacate son vitaminas A, C, E, B1, calcio, hierro, magnesio y un largo etc. de minerales. La pulpa del aguacate es importante para ayudar a eliminar el colesterol malo, o sea, la grasa acumulada en las arterias. Por otro lado, el aguacate también es muy usado para preparar remedios caseros, por ejemplo, algunos usan las hojas del mismo parar preparar té y curar la tos. Junto a ello, entre las propiedades nutricionales de los muffins lowcarb con aguacate y toque de queso cremoso, está la amplia gama de vitaminas del huevo, como lo es la A, B2, Biotina, B12, D, E y K, además de minerales como el fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc.

Ingredientes: