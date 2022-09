Muffins de azafrán, receta casera

En repostería, los muffins son un tipo de postre similar a las magdalenas, la diferencia es casi imperceptible, pero está en la técnica para prepararlos y conseguir unos muffins con superficie amplia y dorada. Mientras que los panquecitos, magdalenas y cupcakes son más como un mini bizcochito. En cualquier presentación, pueden comerse dulces o salados, la variedad de ingredientes es cuestión de gustos y temporadas.

Obtener muffins perfectos es tarea fácil cuando se sigue al pie de la letra cada paso. Hay tips que pueden ayudar a conseguir mejor el camino, como, por ejemplo: airear la harina tamizándola para ayudar a conseguir que la masa crezca aún más al ser horneada.

Uno de los datos más importantes es que nunca se debe mezclar más de la cuenta, esto arruinaría por completo los muffins. Estos consiguen su textura esponjosa de los impulsores, el tamizado y el uso de movimientos envolventes para mantener las características de cada ingrediente.

Otro factor relevante es la temperatura de la mantequilla, en caso que la uses, esta debe estar fría. No mucho, pero si lo suficiente como para conservar su consistencia. Puedes sacarla 5 minutos antes del refrigerador y cortarla en trocitos para ayudar a que se deshaga más fácilmente. Este truco te dará un muffin con mucho más cuerpo al final. Y, por último, controla la temperatura del horno. No debe ser mayor a los 200° centígrados.

Ingredientes: