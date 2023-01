Las magdalenas son uno de los postres más tradicionales de nuestra gastronomía, y también uno de los más deliciosos. Esta receta de magdalenas de limón y naranja es una de las formas más sencillas de prepararlas, y seguramente una de las más sabrosas.

Los cítricos son una fuente importante de nutrientes. Estos frutos son ricos en vitamina C, fibra, potasio, folato, magnesio y antioxidantes. Además, son bajos en calorías y ricos en agua. Estas propiedades los hacen una excelente opción para agregar a la dieta. Los cítricos contienen grandes cantidades de vitamina C, que es un nutriente esencial para la salud. Esta vitamina ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y es importante para la producción de colágeno. La vitamina C también protege las células del daño oxidativo y desempeña un papel importante en el mantenimiento de los huesos y los dientes saludables.

Estos ingredientes naturales también son una buena fuente de fibra, que ayuda a promover la salud digestiva. La fibra también puede ayudar a controlar el peso al mantenerse lleno por más tiempo. Además, los cítricos son ricos en potasio, un mineral que ayuda a controlar la presión arterial y a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. El potasio también es importante para la contracción muscular y el mantenimiento de un ritmo cardíaco saludable.

Los cítricos también son una excelente fuente de antioxidantes, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Estos antioxidantes también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

La receta comienza con la preparación de la masa.

Ingredientes

4 huevos

220 gramos de azúcar

220 gramos de harina

1 cucharada de levadura

200 gramos de mantequilla

Modo de preparación

En primer lugar, debemos mezclar los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea, luego agregamos la harina y la levadura y mezclamos bien. Finalmente, agregamos la mantequilla a temperatura ambiente y mezclamos hasta obtener una masa suave.

Para la segunda parte de la receta necesitaremos los siguientes ingredientes:

2 cucharadas de zumo de limón

2 cucharadas de zumo de naranja

Ralladura de limón y naranja

Preparación

Una vez que la masa está lista, añadimos los zumos de limón y naranja, y la ralladura de ambos. Mezclamos todos los ingredientes con una espátula hasta obtener una masa homogénea. Ahora, sólo nos queda rellenar los moldes con la masa, y hornearlas a 180°C durante 25 minutos. Una vez horneadas, dejamos enfriar y servimos las magdalenas de limón y naranja.

Estas magdalenas son realmente deliciosas y muy fáciles de preparar. Si quieres disfrutar de un postre diferente y muy sabroso, esta receta de magdalenas de limón y naranja es la opción perfecta. ¡Anímate a prepararlas!