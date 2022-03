Lo has hecho mal toda la vida: la razón por la que tienes que poner aceite en la pasta

Todo lo que tiene que ver con cocinar la pasta correctamente siempre está en debate. Aunque los italianos tienen el secreto d cómo cocer una pasta perfecta (sin aceite), ahora el chef Dabiz Muñoz vuelve a lanzar la polémica y la razón por la que tienes que poner aceite en la pasta.

Y en una video, el chef vuelve a revolucionar las redes , comentando que debe echarse aceite a la pasta, pero no para que no se pegue, sino por otra razón. ¿Cuál es?

La razón por la que tienes que poner aceite en la pasta

Cuando preparaba el plato, pasta al estilo Agus, una receta familiar con ragout de chicharrones picante, Muñoz vertía un chorro de aceite cuando la pasta estaba hirviendo, actuando de forma contraria a lo que los italianos llevan haciendo siempre para que la pasta quede al dente, o lista al momento, sin que se pegue o esté pastosa. "Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva", comentaba el cocinero en sus redes.

Tal como explicaba en este video, que ha generado críticas gastronómicas por doquier hacia el chef madrileño, el aceite de oliva se añade, no para que la pasta no se pegue (que realmente no lo hace en este proceso porque está con agua) si no que lo hace para que, al formarse una espuma en la pasta al cocer, no se salga el agua fuera y rebose.

Algo que muchos seguidores han aceptado mientras que otros han criticado, exponiendo que basta con bajar el fuego mientras se cuece la pasta y listo.

Sea como sea, es un consejo del mejor cocinero del mundo, por lo que hay que hacer caso por si las moscas. Mientras que los que tienen ya experiencia sobrada en esto de cocer la pasta, pueden seguir con sus recetas y formas particulares de cocinar, y quedará igual de bueno.

El chef es, desde hace un tiempo, realmente activo en las redes y nos muestra cantidad de recetas que cocina en alguno de sus restaurantes. Recordemos que Dabiz Muñoz cuenta con el restaurante DiverXO (Madrid), de tres Estrellas Michelín; StreetXO (Madrid), ofrece cocina oriental y de fusión inspirándose en los puestos de comida asiáticos; los recientes GoXO (Madrid y Barcelona) para ir al restaurante y para llevar a casa; y pronto abrirá RabioXO (Madrid), precisamente dedicado a la pasta.