Llevas toda la vida haciendo mal el café: el secreto de la cafetera italiana que nunca te contaron

El secreto de la cafetera italiana que nunca te contaron te permitirá hacer un café bien, algo que quizás no has hecho en este tiempo. Levantarse para disfrutar de un buen café es un pequeño placer que podemos permitirnos, una opción de lo más recomendable que ahora cobrará un nuevo sentido. Podrás tomar un café de verdad de esos que te alegran la jornada de una manera que no esperabas. Los expertos saben muy bien cómo conseguir la magia de ese café de excepción.

La cafetera italiana es un clásico con el que todos hemos crecido. Ese sonido característico sumado a ese aroma se convirtió en la forma de despertarnos y de llenarnos de energía, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no te habías percatado. Aunque pueda parecer sencillo, es muy fácil perdernos a la hora de preparar un buen café. Solo los que saben muy bien cómo funciona esta cafetera son capaces de poner en práctica este elemento que puede ser el que marque la diferencia en todos los sentidos.

Toda la vida llevas haciendo mal el café

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y no es casualidad. Lo podemos disfrutar de una forma especial a primera hora del día. Justo en el momento en el que necesitamos esta dosis de energía que quizás nunca hubieras imaginado que tuviera tanta complejidad a la hora de prepararse.

La cafetera tiene mucho que ver en el resultado. Si queremos disfrutar de un buen café, hay que invertir en la cafetera y también en su mantenimiento. No sirve de nada tener una cafetera de lujo sin saber cómo hacerla funcionar. Por lo que, al final, lo que necesitamos es aprender a hacer un buen café en una cafetera convencional.

La cafetera italiana es un básico de toda cocina. Es casi imposible mudarse a una casa nueva y no tener ollas, sartenes o esta cafetera de las de siempre que hace un café de excepción. Por lo que al final, lo que necesitamos es un extra de buenas sensaciones que acabará siendo lo que marque la diferencia. Estos son los errores que no debes cometer cuando uses tu cafetera que te permitirán obtener el mejor café posible.

El secreto de la cafetera italiana que nunca te contaron

La elección del café es uno de los primeros errores que te separan de un buen café. Un café de excepción empieza por el uso de una serie de elementos que podemos empezar a cambiar en este momento. Por lo que, con un pequeño gesto, podemos crear el café que queremos.

Usa una buena materia prima. La calidad del café marcará el final feliz del uso de esta cafetera italiana. No compres un café barato o en oferta, si lo que quieres es darte un capricho y degustar un buen café que sea el que nos acabe dando lo mejor en este preciso momento.

Las cantidades de agua y de café son esenciales. No prestamos atención a algo tan fácil como poner el café en la cafetera. No busques añadir cada vez más cantidad, apretar el depósito para que quede compacto. En la cafetera italiana el café molido debe quedar suelto ya que si seguimos las dimensiones de los expertos hay que saber bien las cantidades de cada uno.

Por cada 10 gramos de café molido se deben poner unos 100 ml de agua. De esta manera el café quedará perfecto. Es fácil conseguir que nos quede la textura, el color y el sabor adecuado si las proporciones son siempre las mismas, de esta manera conseguiremos un acabado perfecto en todos los sentidos.

Podrás disfrutarlo en caliente o en frío, con unos cubitos de hielo en verano, un café frío recién hecho es un buen aliado para hacernos pasar el calor. De unas jornadas en las que lo que queremos es una dosis extra de energía y de buenas sensaciones que podemos empezar a cuidarnos.

Una vez hayas consumido tu café, otro de los detalles que harán que puedas disfrutarlo, es retirarlo de la cafetera y ponerlo en un recipiente hermético. No pretendas que en unas horas en una cafetera, el café esté delicioso. Seguramente tendrá un sabor distinto que no te gustará nada de nada.

También puedes poner el café en cubitos y tenerlo listo para un café con hielo de excepción. Es solo cuestión de ponerte manos a la obra con ello, tendrás listo un café de lujo que estará increíble. Disfruta del café de tus sueños, sin nada de azúcar, con leche o con nada más que unos cubitos de hielo, hagas lo que hagas te quedará bien.