El flan brasileño, receta casera, cuenta con una historia bastante extensa, y es que, este postre lo habría inventado originalmente un sacerdote portugués, llamado Manuel Joaquim Machado, también conocido como el Padre Priscos. Este sujeto, era un veterano chef del siglo XIX, era conocido por preparar diversas recetas para los banquetes de la corte real de Portugal. Desde entonces, las versiones del flan empezaron a llegar a Brasil en el período colonial. Esta receta que veremos a continuación es muy sencilla de replicar en casa, con ingredientes que todos tenemos en la despensa.

El flan brasileño cuenta con grandes beneficios, sin embargo, es recomendable que se use leche desnatada, para reducir considerablemente el aporte de grasa. El azúcar de este flan brasileño, receta casera, aporta carbohidratos importantes, especialmente si tu rutina es ajetreada. No obstante, para hacer una receta más saludable, será necesario usar azúcar no refinada. Gracias a los demás ingredientes, este plato también aporta otros minerales, como lo es el calcio, el cual es ideal para fortalecer los huesos.

Ingredientes: