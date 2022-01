Ensalada australiana balmain bugs, receta sana con marisco

La ensalada australiana balmain bugs es una especialidad de la ciudad de Sídney. Se elabora con un crustáceo de la zona conocido como balmain bugs, que en español querría decir algo así como “bicho de Balmain”, un distrito de esta ciudad. Pese a su nombre, el balmain bugs no es un insecto, y tiene un aspecto que le asemeja a las langostas de roca, que se arrastran por el fondo marino. Si no tienes este ingrediente en casa, puedes preparar esta rica ensalada con otro tipo de mariscos, como es el caso del bogavante, langosta, cigalas, langostinos, e incluso con gambas. Si bien tampoco es una langosta, su textura y su sabor son bastante similares, aunque en rigor sepa más parecido a un langostino. De lo que podemos estar seguros es de que esta ensalada australiana balmain bugs es una delicia en toda regla. Mucha gente piensa, erróneamente, que la gastronomía australiana es parecida a la inglesa (obviamente, por haber sido colonia de Reino Unido): es una combinación completamente sincrética de varias cocinas que reflejan un pasado histórico multicultural: desde la autóctona aborigen, llamada bushfood, hasta la irlandesa e inglesa, pasando por aportes significativos de las cocinas asiáticas y mediterráneas, gracias a los inmigrantes de estas regiones luego de la Segunda Guerra Mundial. Ingredientes:

8 balmain bugs

1 mango grande

¼ taza de zumo de lima o de limón

2 cucharadas de queso philadelphia

2 cucharadas de nata (la misma cantidad que el queso philadelphia)

1 cucharadita de azúcar morena

2 cucharadas de salsa picante tailandesa suave

Cómo preparar ensalada australiana balmain bugs:

Hervir los crustáceos en una cazuela sin tapar, durante 5 minutos. Separar las cabezas y retirar la carne. Hacer la salsa de mango: cortar el mango en trozos pequeños y poner en un bol. Añadir el queso, la nata, el zumo de limón, el azúcar, la salsa picante tailandesa y triturar hasta obtener una salsa uniforme y muy fina. Para servir, colocar los crustáceos sobre un lecho de lechugas y rodajas de mango, y rociar con la salsa.

Esta ensalada australiana balmain bugs es muy fácil de preparar, como has visto. Lo más difícil es conseguir los balmain bugs. Tal vez puedas ubicarlos en las tiendas especializadas en alimentos e ingredientes exóticos. Pero como hemos visto al principio, si no los consigues no hay drama, puedes sustituirlos por langosta, e incluso hasta por langostinos, y que sean bien grandes.

En todo caso, de encontrar este crustáceo, te darás un banquete inolvidable, de esos que se relatan cada vez que se tiene oportunidad o cuando la ocasión lo amerita. Fíjate que el mango es un elemento que le aporta textura a la salsa, además de sabor, y la influencia asiática se nota en esta fruta y en la salsa picante, que debe ser suave.