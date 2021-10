La crema de aguacate con ventresca de bonito y salsa alioli es la entrada perfecta para cualquier ocasión. No solo es exquisita, también es muy nutritiva. Esta preparación nos tomará pocos minutos y no es para nada complicada. La combinación de sabores es deliciosa. Una vez que lo probemos no lo vamos a dudar. Sin duda se convertirá en una de nuestras recetas favoritas. A los nutrientes que nos aportan este tipo de súper alimentos, se suma un intenso sabor al bonito y a la salsa alioli. El aguacate también hace un interesante aporte.

El aguacate destaca por su alto contenido en potasio, incluso mayor que el del plátano. También ayuda a controlar los niveles de colesterol y a mejorar la salud cardiovascular. Permite perder peso y disminuir la cantidad de azúcar en la sangre debido a su aporte en fibra. Es rico en zeaxantina y luteína que favorecen la salud ocular y previenen las cataratas.

La ventresca de bonito es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico. Es ideal para las dietas de adelgazamiento por su bajo aporte en grasas y calorías. Posee vitamina A, que tiene importantes propiedades antioxidantes; y D, que tiene propiedades antiinflamatorias y neuroprotectoras que benefician al sistema inmune.

Ingredientes: