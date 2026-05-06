Chips de pasta crujiente en freidora de aire

Las chips de pasta en freidora de aire se han convertido en una de esas recetas virales que mucha gente prueba por curiosidad… y termina repitiendo. Tiene sentido. Son fáciles de hacer, quedan bastante crujientes y permiten aprovechar pasta cocida que sobra de otros platos. Además, la airfryer consigue ese punto dorado sin necesidad de freír en aceite como se haría de forma tradicional.

Ingredientes para preparar chips de pasta en airfryer

250 gramos de pasta cocida

2 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de queso parmesano rallado

Ajo en polvo

Orégano

Pimienta negra

Sal al gusto

Modo de preparación

La pasta corta suele funcionar mejor. Los farfalle, rigatoni o penne quedan especialmente bien porque aguantan mejor la cocción en la freidora de aire y consiguen una textura más crujiente. También hay quien añade pimentón, mezcla italiana de especias o un toque picante con chile en polvo. Aquí se puede jugar bastante según el sabor que busques. El primer paso es cocer la pasta. Tiene que quedar al dente, no demasiado blanda. Ese detalle importa bastante porque si la pasta se pasa de cocción luego cuesta más conseguir una textura firme y crujiente. Cuando esté lista, se escurre bien y se deja enfriar unos minutos. Mucha gente incluso utiliza pasta del día anterior porque queda más seca y funciona mejor dentro de la airfryer. Después se coloca en un bol grande junto con el aceite de oliva, el parmesano y las especias. Hay que remover bien para que toda la pasta quede ligeramente cubierta. Tampoco hace falta exagerar con el aceite. Con poca cantidad suele ser suficiente. Luego se pasa directamente a la cesta de la freidora de aire. Lo ideal es colocar la pasta en una sola capa para que el aire caliente circule correctamente. Si se amontona demasiado, algunas piezas quedan blandas mientras otras se doran más de la cuenta.

Qué tipo de pasta queda mejor

No todas las pastas dan el mismo resultado . Las formas con pliegues o superficie rugosa suelen aguantar mejor las especias y el queso. Por eso los rigatoni o los fusilli son bastante populares para esta receta.

. Las formas con pliegues o superficie rugosa suelen aguantar mejor las especias y el queso. Por eso los rigatoni o los fusilli son bastante populares para esta receta. Los espaguetis, sinceramente, no funcionan igual de bien. Se secan demasiado rápido y es más difícil conseguir una textura agradable.

y es más difícil conseguir una textura agradable. La pasta integral también puede utilizarse, aunque queda algo más seca. Y las versiones sin gluten funcionan razonablemente bien si se controla el tiempo para que no se rompan.

Ideas para acompañar las chips de pasta

Aquí es donde la receta gana puntos. Las chips de pasta combinan genial con salsas. Una salsa de yogur, tomate especiado, pesto o incluso una salsa de queso ligera encajan perfectamente.

También se pueden servir junto a hummus o guacamole. De hecho, mucha gente las utiliza como sustituto de nachos o patatas fritas cuando quiere variar un poco.

Como aperitivo para reuniones funcionan bastante bien porque son diferentes y llaman la atención enseguida. Y aunque empezaron como una receta viral en redes sociales, han terminado quedándose bastante presentes en muchas cocinas.

¿Son más saludables que unas patatas fritas?

Depende de los ingredientes y de la cantidad de aceite utilizada, claro. Pero cocinarlas en airfryer reduce bastante la grasa comparado con una fritura tradicional.

Aun así, siguen siendo un snack energético porque la pasta tiene una cantidad considerable de carbohidratos. Por eso conviene verlas más como un capricho ocasional o un aperitivo equilibrado dentro de una comida completa.

Lo bueno es que permiten controlar mejor los ingredientes y evitar exceso de aceites industriales o aditivos que suelen aparecer en snacks ultraprocesados.

Y siendo sinceros, el resultado sorprende bastante. Crujientes, sabrosas y mucho más fáciles de hacer de lo que parece al principio.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocinado: 12-15 minutos

Porciones: 2 o 3 personas

Información nutricional: aproximadamente 320 calorías por ración

Tipo de cocina: Internacional / cocina rápida

Tipo de comida: Aperitivo, snack o entrante