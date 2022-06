Los champiñones asados con patata y chistorra son muy populares en Galicia. No obstante, esta comida se consume en todo el territorio español, utilizando una enorme variedad de setas. Eso se debe a que en el país existen por lo menos 16 variedades, después de que se retomara su cultivo en el siglo XVI. Lo bueno de este alimento es que su producción se ha incrementado de tal forma en Europa, que la mayoría de las especies pueden adquirirse a precios razonables. Por eso suele ser un ingrediente que no falta en preparaciones como los guisos, las paellas y pastas. Es importante elegir un buen champiñón, que se vea prieto y no tenga fisuras entre la base y la parte del sombrero, que no tenga aperturas.

Esta receta de champiñones asados con patata y chistorra es relativamente rápida. Si se desea ahorrar tiempo, se pueden asar los champiñones al mismo tiempo en que se cocina el guiso. Un elemento importante en esta receta es que no lleva aceite, ya que los vegetales se cocinan prácticamente en su propio jugo. De ahí que el aspecto de este guiso sea consistente y sin grasa.

Esta forma de elaborar el guiso de vegetales proporciona un alimento rico en vitamina B. Al no utilizar aceite para la cocción de los vegetales, este plato mantiene los minerales de sus vegetales, ricos en potasio, selenio y magnesio, además de sus vitaminas. A continuación, te informamos cómo preparar este plato… ¡Sigue leyendo!

Ingredientes: